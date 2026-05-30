SUA plănuiesc să-și retragă mai rapid trupele din Europa. Noul plan va fi prezentat aliaților europeni luna viitoare

2 minute de citit Publicat la 20:04 30 Mai 2026 Modificat la 20:08 30 Mai 2026

SUA urmează să îşi prezinte planurile aliaţilor la Force Sourcing Conference. Foto: Getty Images

Statele Unite ale Americii intenţionează să își retragă trupele din bazele militare din Europa mai rapid decât au transmis inițial. Noul plan va fi prezentat aliaţilor din NATO luna viitoare, a relatat sâmbătă ziarul german Welt am Sonntag, citând o sursă anonimă din Pentagon, potrivit Reuters.

SUA au anunțat în luna mai că vor retrage 5.000 de soldați din Germania. Decizia a fost văzută mai degrabă ca o consecință a divergențelor legate de războiul din Iran dintre președintele american Donald Trump și puterile europene.

În Germania se află aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulţi decât oriunde altundeva în Europa.



La acea vreme, Pentagonul a precizat că retragerea militarilor urma să fie finalizată în şase până la douăsprezece luni.

Însă o sursă de la Pentagon a declarat pentru Welt am Sonntag că retragerea militarilor americani ar putea avea loc mai rapid. Publicația nu a dat detalii suplimentare despre cât de rapidă ar fi retragerea sau ce baze militare ar putea fi afectate.

SUA urmează să îşi prezinte planurile aliaţilor la Force Sourcing Conference, un eveniment al NATO care va avea loc luna viitoare, a precizat publicaţia.



Pentagonul nu a răspuns solicitării pentru un punct de vedere, potrivit Reuters.

Trump a trimis 5.000 de soldați în Polonia

Informațiile publicate de ziarul german vin la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că suplimentează trupele SUA din Polonia cu 5.000 de militari americani.

„Având în vedere alegerea, cu succes, a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump, joi, pe Truth Social.

Hegseth i-a criticat, din nou, pe aliații europeni ai SUA

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, șeful Pentagonului, Pete Hegseth a avertizat că urmează „decizii importante” cu privire la securitatea în Europa, relatează Agerpres.

Hegseth i-a criticat din nou pe aliaţii europeni ai Washingtonului, reproşându-le că au ignorat „prea mult timp” apelurile de a-şi întări apărarea şi cerându-le să se abţină de la „a face morală”.

„Pentru cei care cred că pot continua să profite de generozitatea contribuabilului american, ascultați-ne: acele zile s-au terminat”, a avertizat el. „Aliații care refuză să-și asume partea lor din apărarea colectivă vor constata o schimbare clară în modul în care facem afaceri”, a spus Hegseth.



