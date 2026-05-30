Fără supraponderali la Casa Albă. Militarii americani trebuie să treacă teste de fitness ca să prindă bilet la gala UFC a lui Trump

2 minute de citit Publicat la 20:12 30 Mai 2026 Modificat la 20:12 30 Mai 2026

Lucrările de construcție continuă pentru viitoarea gală UFC de pe pajiștea sudică a Casei Albe, pe 26 mai 2026, la Washington, DC. Președintele Donald Trump găzduiește un meci UFC pe domeniul Casei Albe în onoarea aniversării a 250 de ani de la întemeierea Statelor Unite. sursa foto: Getty

Militarii care vor bilete la gala UFC ce va avea loc pe pajiștea sudică a Casei Albe trebuie să îndeplinească „toate cerințele testelor de fitness specifice fiecărei arme” și să își acopere singuri cheltuielile de transport, arată un memoriu al Pentagonului.

Departamentul Apărării le impune militarilor să respecte un anumit criteriu privind silueta pentru a putea participa la marele eveniment Ultimate Fighting Championship de la Casa Albă, programat luna viitoare, potrivit a două persoane familiarizate cu aceste criterii și unui memoriu al Pentagonului analizat de NBC News.

Documentul, transmis armelor militare în această săptămână, prevede că militarii care primesc bilete la gala de pe pajiștea sudică trebuie să aibă un raport talie-înălțime mai mic de 0,55, „precum și să îndeplinească toate cerințele testelor de fitness specifice fiecărei arme”.

Militarii din comandamentele aflate în întreaga lume pot solicita bilete, însă Pentagonul nu le va acoperi costurile de transport, potrivit memoriului, care descrie gala drept un eveniment cu „vizibilitate ridicată” pe pajiștea sudică a Casei Albe.

Iar în acest caz, gradul de pasiune al militarilor pentru UFC contează mai mult decât rangul lor.

„Biletele trebuie distribuite unor fani autentici ai UFC, nu doar (unor vizitatori distinși) cu funcții înalte”, se arată în document.

Pentagonul a refuzat să comenteze acest subiect.

Faptul că Pentagonul le cere militarilor să îndeplinească un anumit standard de fitness pentru eveniment a fost relatat pentru prima dată de Washington Post vineri.

Cerințele sugerează că liderii Pentagonului și organizatorii galei UFC – care se conturează a fi evenimentul-vedetă al președintelui Donald Trump dedicat aniversării a 250 de ani de la întemeierea Americii – pun mai mult preț pe imaginea publicului decât pe dosarul sau vechimea în serviciu a militarilor activi.

Cererea pentru eveniment este mare, iar numărul de bilete este limitat. Gala are loc pe 14 iunie, în aceeași zi în care Trump împlinește 80 de ani.

Potrivit unui material publicat săptămâna trecută de NBC News, Trump alege personal cea mai mare parte a celor peste 4.000 de spectatori suficient de norocoși, de abili sau de bogați încât să-și asigure un loc.

„Îmi voi face mulți dușmani, pentru că e imposibil să fac rost de bilete pentru toată lumea”, a declarat Trump pentru NBC News într-un interviu acordat la începutul acestei luni.

De luni de zile, organizatorii evenimentului și oficiali din Departamentul Apărării poartă discuții despre dacă militarii care participă la gala UFC vor fi considerați „detașați în misiune” pe durata prezenței lor – așa cum s-a întâmplat când au luat parte la parada Army 250 vara trecută.

Pentru militarii care doresc bilete, memoriul Pentagonului precizează: „Comandamentele trebuie să asigure un proces de selecție corect și transparent”.

Ținuta obligatorie pentru participare va fi „uniformă cu mânecă scurtă, cu însemnele militare adecvate și acoperământ pentru cap”, se arată în document, care menționează: „Evenimentul are loc în aer liber, fără locuri pe scaune și fără acoperiș”.