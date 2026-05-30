Accident grav pe DN1: un copil de 2 ani a murit, alți trei copii și doi adulți sunt răniți. IPJ Brașov: Copiii nu erau în scaune auto

1 minut de citit Publicat la 19:14 30 Mai 2026 Modificat la 19:14 30 Mai 2026

Accidentul a avut loc între localitățile Mândra și Șercaia. Foto: Antena 3 CNN

Un accident grav a avut loc pe DN1, sâmbătă după-amiază, după ce un șofer, care conducea un autoturism cu șapte locuri, a făcut o manevră de depășire, a acroșat o altă mașină și s-a răsturnat pe marginea șoselei, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Brașov. Toți copiii din mașină au fost răniți, iar cel mai mic, un băiat de 2 ani și 8 luni, a murit. Potrivit polițiștilor, copiii nu erau în scaune auto.

„Un autoturism de 7 locuri, condus de un bărbat de 30 de ani, din localitatea Perșani, județul Brașov, condus pe sensul de mers Brașov – Sibiu, s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile, după ce conducătorul acestuia s-ar fi angajat în efectuarea unei manevre de depășire, în condiții ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, manevră pe care ar fi efectuat-o și unul dintre vehiculele din față.

În urma acroșării dintre acestea, cel din urmă a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat, rezultând vătămarea corporală a doi ocupanți majori (conducătorul auto și un alt adult femeie), dar și a celor 4 pasageri minori, cu vârste între 2 și 6 ani”, a transmis, într-un comunicat, IPJ Brașov.

Cel mai mic dintre copii, un băiat de 2 ani și 8 luni, a suferi răni grave, a intrat în stop-cardiorespirator și în ciuda manevrelor de resuscitare nu a putut fi salvat.

„Tot din primele date obținute la fața locului, se pare că în autovehiculul în care erau transportați pasagerii minori, nu erau montate scaune auto adaptate vârstei acestora”, a precizat IPJ Brașov.

Polițiștii continuă cercetările pentru a lămuri din ce cauză s-a produs accidentul.

„În continuare cercetările se desfășoară în vederea lămuririi circumstanțelor, a stabilirii condițiilor și cauzei în care s-a produs accidentul, cercetări ce se efectuează în cadrul dosarului de cercetare penală întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, aflat sub coordonarea procurorului de caz, desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, a precizat IPJ Brașov.

Traficul rutier în zonă se desfașoară cu restricții, în mod alternativ pe un singur sens. Șoferii sunt îndemnați să conducă cu prudență în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți la locul accidentului.