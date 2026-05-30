Roboți, drone și gemeni digitali: cum schimbă mașinăriile autonome construcția de tuneluri și autostrăzi în Europa

2 minute de citit Publicat la 17:42 30 Mai 2026 Modificat la 17:42 30 Mai 2026

Pe măsură ce Europa se lansează în proiecte uriașe de infrastructură subterană, un nou ecosistem tehnologic este testat pentru a elimina riscul uman și a reduce emisiile de carbon într-unul dintre cele mai energointensive sectoare din lume, scrie Euronews.

Utilaje grele autonome și drone își unesc forțele pentru a reduce emisiile și a crește siguranța în construcția de tuneluri, datorită unei inițiative europene coordonate de Spania.

Industria construcțiilor este responsabilă de aproape 40% din emisiile globale de CO2 legate de energie, iar amprenta de carbon a materialelor și proceselor dintr-un singur proiect major de tunel poate egala emisiile a sute de mii de zboruri intercontinentale.

Cu lucrări de anvergură aflate în desfășurare – precum Coridorul Mediteranean din Spania și Tunelul de bază Brenner din Alpi –, adoptarea unor soluții eficiente și cu emisii reduse de carbon devine o prioritate pentru sector.

În atmosfera periculoasă de după o detonare într-un tunel, vizibilitatea este aproape nulă, iar riscul existenței unor încărcături neexplodate reprezintă o amenințare constantă pentru muncitori. Aici intervine proiectul „BEEYONDERS”, care scoate „factorul uman” din zona de pericol.

Locul ales pentru această etapă a experimentelor a fost Fundación Santa Bárbara din Ribera de Folgoso, o fostă carieră transformată acum într-un centru de instruire și simulare pentru echipele tehnice implicate în construcții, întreținere și intervenții de urgență din nord-vestul Spaniei.

Acest mediu controlat le permite cercetătorilor și inginerilor să testeze și să perfecționeze în siguranță sistemele autonome în condiții realiste, înainte de a le folosi în proiecte de infrastructură active.

„Folosim dronele în două etape distincte”, explică Marco Montes Grova, inginer specializat în percepție și inteligență artificială la CATEC. „Mai întâi, ele cartografiază tunelul pentru a crea un geamăn digital. Apoi, după detonare, drona devine ochii încărcătorului, ghidându-l prin fum până la frontul de excavare. Camera ei termică poate detecta chiar și muniția neexplodată”.

Tehnologia care economisește timp

Această sinergie nu doar salvează vieți, ci optimizează întregul ciclu de construcție. Permițând utilajelor să intre în tunel imediat după explozie – când aerul este încă prea încărcat pentru oameni –, tehnologia reduce semnificativ perioadele de inactivitate.

Aceeași tehnologie a încărcătorului autonom este adaptată și pentru lucrările de suprafață, fiind testată recent pe un șantier-pilot de pe autostrada Roma-L'Aquila, în Italia.

Aici, încărcătorul autonom funcționează într-un ecosistem digital sofisticat. Dronele realizează fotogrammetrie pentru a cartografia șantierul și a stabili traseul optim al utilajului, în timp ce muncitorii sunt echipați cu senzori RTK portabili. Acești senzori permit încărcătorului să identifice și să evite personalul în timp real, oprindu-se automat pentru a garanta siguranța deplină pe șantier.

„Acest încărcător mecanic, convertit la conducere autonomă, poate reduce consumul de combustibil cu aproximativ 10% într-un sector la fel de energointensiv precum construcția de drumuri”, explică Fabrizio Federici, manager de proiect la AISCAT Servizi. „Informațiile colectate permit geamănului digital să calculeze ruta cea mai bună și mai sigură, reducând direct poluarea mediului”.

Prin automatizarea inspecțiilor și a ridicării sarcinilor grele, atât în subteran, cât și pe autostrăzi active, aceste inovații își propun să transforme șantierele de infrastructură în medii digitale de înaltă precizie și cu emisii reduse.