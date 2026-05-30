Hegseth îi laudă pe aliații din Asia și critică Europa: „Zilele în care vă bazați pe contribuabilul american s-au terminat”

2 minute de citit Publicat la 16:58 30 Mai 2026 Modificat la 18:13 30 Mai 2026

Pete Hegseth. sursa foto: Getty

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a transmis sâmbătă un mesaj partenerilor europeni ai SUA, lăudând în același timp aliații din Asia-Pacific pentru eforturile lor de apărare. Declarațiile au fost făcute în cadrul forumului de securitate Shangri-La Dialogue de la Singapore, scrie Bloomberg.

Hegseth a spus că administrația Trump va prioritiza colaborarea cu „aliați model” – cei „mai capabili, mai lucizi și gata să-și apere interesele naționale”.

„Pentru cei care cred că pot continua să profite de generozitatea contribuabilului american, ascultați-ne: acele zile s-au terminat”, a avertizat el. „Aliații care refuză să-și asume partea lor din apărarea colectivă vor constata o schimbare clară în modul în care facem afaceri”.

Secretarul Apărării a evidențiat în mod special Coreea de Sud drept exemplu de urmat în regiune, în timp ce a lansat critici la adresa partenerilor europeni și NATO, spunând că aceștia „au decizii importante de luat”.

Taiwan, absentă din discurs pentru prima dată în cel puțin un deceniu

Un element care nu a trecut neobservat: Hegseth nu a menționat Taiwan în discursul său – o premieră pentru un șef al Pentagonului la acest forum în cel puțin zece ani. Insula cu guvernare proprie, pe care Partidul Comunist Chinez o revendică fără a fi controlat-o vreodată, rămâne cel mai sensibil punct de fricțiune în relația SUA-China.

Anul trecut, Hegseth menționase Taiwan de cel puțin cinci ori în discursul său la același forum. Predecesorul său, Lloyd Austin, o amintise o dată în 2024 și de cinci ori în 2023.

Întrebat ulterior despre un pachet de armament în valoare de 14 miliarde de dolari pentru Taiwan – amânat de Trump după avertismentele președintelui chinez Xi Jinping că gestionarea greșită a dosarului ar putea duce la confruntări – Hegseth a spus doar că „orice decizie privind vânzările viitoare de arme către Taiwan va aparține președintelui”. El a adăugat că pachetul de armament ar trebui decuplat de problema munițiilor.

Europa, în defensivă

Hegseth a reiterat presiunile administrației Trump asupra aliaților europeni în privința cheltuielilor de apărare. Trump a anunțat deja retragerea a 5.000 de militari din Germania și a fost iritat de țări precum Italia, care a refuzat accesul la bazele sale pentru operațiunile americane împotriva Iranului.

Spania se află într-o situație aparte: este singura țară care a primit o derogare de la noua țintă NATO de 5% din PIB pentru apărare, ceea ce a alimentat speculații privind o posibilă reducere a prezenței americane la bazele de la Rota și Morón. În prezent, SUA au aproximativ 85.000 de militari staționați pe continentul european.

Moment diplomatic la forum

Un incident diplomatic minor a marcat sesiunea de întrebări și răspunsuri: un delegat chinez l-a întrebat pe Hegseth cum comentează afirmația unui comandant american: Coreea este „un pumnal în inima Asiei” – formulare pe care Beijingul a condamnat-o ca ostilă și agresivă.

Generalul Xavier Brunson, comandantul Forțelor SUA în Coreea, aflat în sală, a explicat că a improvizat pe marginea unei expresii dintr-o altă epocă, care se referea la Coreea ca pumnal îndreptat spre Japonia, și că întregul context al comentariului vizează schimbarea perspectivelor în regiune. L-a invitat pe delegatul chinez – Wang Dong de la Universitatea Peking – să asculte integral intervenția sa pe această temă.