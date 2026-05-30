China amenință cu represalii dacă UE extinde barierele comerciale: „Vom riposta decisiv”

1 minut de citit Publicat la 16:22 30 Mai 2026 Modificat la 16:22 30 Mai 2026

Beijingul a transmis un avertisment Uniunii Europene după ce Comisia Europeană a purtat, vineri, discuții interne asupra politicilor comerciale în relația cu China. Dacă Bruxellesul introduce măsuri pe care Beijingul le consideră discriminatorii, răspunsul va fi pe măsură, relatează dpa, citată de Agerpres.

Ministerul Comerțului chinez a emis sâmbătă o declarație prin care îndeamnă UE să susțină liberul schimb și concurența loială și să respingă protecționismul. Beijingul a precizat că, dacă vor fi implementate „instrumente comerciale unilaterale” sau restricții discriminatorii, China va „riposta decisiv” și va lua „măsuri eficiente” pentru a-și apăra interesele.

Reuniunea de vineri a Comisiei Europene nu s-a soldat cu nicio decizie: scopul ei era să alimenteze discuțiile de la viitorul summit G7 și de la reuniunea UE de la mijlocul lunii iunie.

China rămâne un partener important și dialogul va continua, a anunțat Comisia, însă a avertizat că situația actuală a relațiilor comerciale și de investiții „nu este sustenabilă”, cerând „un răspuns mai robust și mai coerent” din partea blocului comunitar.

Beijingul a indicat, la rândul său, că liniile de comunicare rămân deschise și că se poartă discuții pentru crearea unui mecanism de consultare în domeniul comerțului și investițiilor.

Tensiunile dintre cele două părți s-au acumulat pe fondul tarifelor UE asupra vehiculelor electrice chinezești, al investigațiilor reciproce privind practicile de piață și al restricțiilor chineze la exportul unor materii prime strategice.