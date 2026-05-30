Un chalet proiectat de Antoni Gaudí, ascuns în Pirinei timp de peste un secol, tocmai a fost descoperit. Cum arată clădirea renovată

2 minute de citit Publicat la 16:00 30 Mai 2026 Modificat la 16:26 30 Mai 2026

Xalet del Catllaràs, clădire proiectată d arhitectul Antoni Gaudí. Sursa foto: Turisme Lillet

Lucrările la Sagrada Família din Barcelona, cea mai faimoasă clădire a lui Antoni Gaudí, se apropie de finalizare, ceva ce timp de mai bine de un secol a părut un miraj. Totul părea să conducă spre un final elegant: o poveste începută în secolul al XIX-lea, ajunsă la ultimul capitol în secolul XXI. Apoi, a apărut o veste neașteptată. La mai bine de o sută de ani de la moartea arhitectului catalan, o nouă lucrare a fost atribuită oficial lui Gaudí, potrivit Elle Decor.

Bine ați venit la Xalet del Catllaràs, un mic chalet ascuns în pădurile masivului Catllaràs, în Pirineii catalani, lângă La Pobla de Lillet. Timp de decenii, a rămas la marginea literaturii dedicate lui Gaudí, menționat sporadic în presa locală și în ghidurile regionale.

Cercetările conduse de istorici ai arhitecturii sub coordonarea lui Galdric Santana Roma, directorul Cátedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya — și preluate ulterior de The Guardian — au stabilit acum paternitatea lucrării, confirmând că edificiul îi aparține într-adevăr lui Gaudí. Concluzia se bazează pe documente de arhivă și pe o analiză atentă a formelor și detaliilor de construcție.

Chaletul a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a găzdui tehnicienii și inginerii care lucrau în industriile din zonă, iar toate indiciile duc direct la Eusebi Güell - industriașul și marele protector al arhitectului catalan, cunoscut astăzi mai ales pentru Park Güell, unul dintre cele mai vizitate locuri din Barcelona și una dintre cele mai fertile colaborări dintre un patron și un arhitect din istoria arhitecturii.

Chaletul dezvăluie o altă latură a lui Gaudí

Departe de casele urbane și de comenzile grandioase, chaletul dezvăluie o altă latură a lui Gaudí — mai liniștită, aproape domestică.

Volumul este compact, organizat în jurul unui plan neobișnuit care dispune camerele în jurul unei scări exterioare. Un acoperiș abrupt și zidurile masive din piatră răspund climatului local și peisajului montan al Pirineilor, în timp ce geometria scării și compoziția generală trădează mai multe dintre semnele distinctive ale limbajului lui Gaudí din anii 1890.

Relatările locale adaugă un detaliu sugestiv: timp de generații, chaletul a fost cunoscut mai ales de locuitorii văii și de drumeții care traversau aceste păduri. O piesă de arhitectură aproape secretă, departe de circuitele turistice ale Barcelonei și de fațadele spectaculoase ale Sagrada Família.

Noua atribuire redesenează harta operei lui Gaudí. Catalogul lucrărilor sale — printre cele mai studiate din arhitectura modernă — câștigă un nou capitol. Iar în timp ce Sagrada Família continuă să se înalțe deasupra orașului, în pădurile Pirineilor o mică locuință montană intră, în sfârșit, în peisajul operei sale.