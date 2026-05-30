Arthur a fugit de războiul din Ucraina, dar a murit la doar 12 ani, strivit în autobuzul școlar lovit de tren, în Belgia

2 minute de citit Publicat la 10:31 30 Mai 2026 Modificat la 10:33 30 Mai 2026

Un tren a lovit un autobuz școlar în Belgia. FOTO: Getty Images

O familie refugiată din Ucraina, care s-a stabilit în Belgia pentru a scăpa de război, trece acum printr-o dramă greu de imaginat. Arthur, băiatul lor de 12 ani, a murit marți dimineață după ce autobuzul școlar în care se afla a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată, potrivit HLN.

Tatăl copilului, Artem Mherian, povestește cu durere că dimineața tragediei părea una perfect normală. Familia locuiește de patru ani în localitatea Bornem, din provincia Anvers, după ce a fugit din orașul ucrainean Dnipro odată cu izbucnirea războiului.

„Toți râdeam, ne jucam împreună. A fost o dimineață liniștită și fericită”, își amintește bărbatul. Arthur și sora lui mai mică, Monica, diagnosticată cu autism, se pregăteau de școală după un weekend prelungit petrecut în familie.

Arthur și-a îmbrățișat mama, așa cum făcea în fiecare zi

Înainte să urce în autobuz, Arthur și-a îmbrățișat mama, așa cum făcea în fiecare zi. Tatăl spune că a simțit nevoia să îl mai îmbrățișeze încă o dată înainte de plecare.

La scurt timp după prânz, poliția a ajuns la ușa familiei. Soția lui Artem era singură acasă, însă și-a sunat soțul imediat. Când bărbatul a ajuns pe stradă și a văzut mașina de poliție, a înțeles că ceva grav se întâmplase.

„Soția mea plângea și îmi spunea că Arthur a murit. Nu puteam să cred. Plecase la școală ca în orice altă zi”, spune el.

Familia trăiește acum într-o liniște apăsătoare, cu perdelele trase și cu greu găsind puterea să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat.

Am luat copiii, câteva lucruri și am mers cât mai departe posibil

Artem povestește că decizia de a pleca din Ucraina a fost luată după ce a văzut imagini cu o clădire bombardată în Harkov, unde o femeie și doi copii au fost scoși fără viață dintre ruine.

„Atunci i-am spus soției că trebuie să plecăm imediat. Am luat copiii, câteva lucruri și am mers cât mai departe posibil. Așa am ajuns în Belgia”, își amintește el.

Arthur și Monica sufereau de autism, iar părinții erau extrem de implicați în viața lor. Tatăl spune că cei doi frați aveau o legătură specială și se înțelegeau perfect chiar și fără cuvinte.

„Știam că Arthur va avea mereu grijă de sora lui mai mică”, spune bărbatul cu vocea frântă.

”Am fugit din război pentru a le oferi siguranță. Iar acum…”

În drum spre spital, Artem încă spera că fiul său este în viață. Totul s-a schimbat în momentul în care polițiștii le-au spus că doi copii au murit în accident.

La spital, părinții au avut ocazia să își ia rămas-bun de la băiatul lor. Tatăl spune că a filmat acel moment, așa cum păstrase și imagini de la nașterea copilului.

„Poate pare ciudat, dar acestea sunt imaginile vieții noastre”, mărturisește el.

Deși este devastat, Artem spune că încearcă să nu fie cuprins de furie și că vrea să afle mai întâi exact cum s-a produs accidentul.

„Am făcut tot ce am putut ca să ne protejăm copiii. Am fugit din război pentru a le oferi siguranță. Iar acum… totul este distrus”, spune tatăl îndurerat.