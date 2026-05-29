Manuscrisul Regelui Arthur, ținut secret timp de 700 de ani, scos la vânzare la un preț uriaș

2 minute de citit Publicat la 23:45 29 Mai 2026 Modificat la 23:56 29 Mai 2026

Manuscrisul este estimat la o valoare de până la 2,7 milioane de dolari. Foto: Profimedia Images

Un manuscris medieval care conține o versiune timpurie a poveștilor Regelui Arthur și ale vrăjitorului Merlin, aflat în proprietate privată timp de aproximativ 700 de ani, va fi scos la licitație în această vară, într-un eveniment considerat extrem de rar, potrivit CNN.

Manuscrisul, care datează din secolul al XIII-lea sau începutul secolului al XIV-lea, este estimat la o valoare de până la 2,7 milioane de dolari. Documentul este considerat unul dintre cele mai vechi texte care relatează legenda Regelui Arthur și căutarea Sfântului Graal.

Scris între anii 1290 și 1310, Graalul Clermont-Tonnerre va fi piesa centrală a licitației de Cărți și Manuscrise Valoroase organizate de Christie’s în luna iulie.

Evaluat la o sumă între 2 milioane și 2,7 milioane de dolari

Volumul conține texte în franceza veche și face parte din seria cunoscută drept ciclul Lancelot-Graal. Casa de licitații îl evaluează între 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) și 2 milioane de lire sterline (circa 2,7 milioane de dolari).

Realizat pe pergament și decorat cu foiță de aur, manuscrisul include 126 de ”ilustrații de o bogăție rară” inspirate din legenda care a stat la baza a nenumărate cărți, filme și studii academice, potrivit lui Eugenio Donadoni, directorul departamentului de manuscrise medievale și renascentiste de la Christie’s.

Printre imagini se regăsesc scene cu Merlin transformându-se în diferite forme, precum și episoade din poveștile Regelui Arthur și ale cavalerilor săi.

Potrivit casei de licitații, manuscrisul nu a fost niciodată expus public și nici studiat în detaliu.

Un manuscris „aproape necunoscut”

Într-un e-mail transmis CNN, Donadoni a descris documentul drept un manuscris „aproape necunoscut”, despre care crede că va stârni un interes uriaș în momentul scoaterii la vânzare.

„Este un manuscris redescoperit al unuia dintre cele mai mari romane medievale: povestea Sfântului Graal, a lui Merlin, a tânărului Rege Arthur și a Cavalerilor Mesei Rotunde, texte fundamentale pentru cultura occidentală”, a declarat acesta, adăugând că mai există doar trei manuscrise similare aflate în proprietate privată, iar acesta este cel mai vechi dintre ele.

Casa de licitații a prezentat și proveniența manuscrisului, care a trecut prin mâinile mai multor proprietari de-a lungul secolelor.

Potrivit lui Donadoni, printre foștii proprietari s-au numărat un cavaler din secolul al XV-lea, un participant la turniruri, un „medievist împătimit” și industriașul francez Jean Lebaudy, decorat cu două „cruci de război” pentru faptele sale eroice din cele două războaie mondiale.

Licitația ar putea atrage atât instituții importante, cât și colecționari privați

Deși identitatea actualului vânzător nu a fost făcută publică, Donadoni a precizat pentru CNN că manuscrisul provine dintr-o „colecție privată de lungă durată”.

„Există atât de multe perspective fascinante asupra acestui manuscris: istorice, artistice, textuale și culturale”, a spus el. „Există dimensiunea creștină, Căutarea Sfântului Graal, dar și componenta cavalerească: aventurile, căutările, turnirurile și bătăliile.”

Potrivit specialistului, licitația ar putea atrage atât instituții importante, cât și colecționari privați.

„Ar trebui să prezinte interes pentru instituții, deoarece este un manuscris practic necunoscut al uneia dintre cele mai mari opere medievale, dar poate atrage și cumpărători privați din aceleași motive pentru care a fost prețuit de proprietarii săi timp de 700 de ani.”

Licitația va avea loc la Christie’s, în Londra, pe 8 iulie

Donadoni a mai adăugat: „A fost un privilegiu să lucrez cu un manuscris de o asemenea raritate și valoare. Poveștile sunt universale și încă mai au multe de oferit atât cercetării, cât și publicului. Așa cum profețește chiar Merlin în text: «Și povestea va fi spusă pentru totdeauna și ascultată cu bucurie, cât va dăinui lumea.»”

Licitația va avea loc la Christie’s, în Londra, pe 8 iulie.