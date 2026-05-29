Detroit, orașul-fantomă al industriei auto, devine noua miză în lupta AI: Giganții tech se bat pe cele 122.000 de terenuri abandonate

2 minute de citit Publicat la 23:45 29 Mai 2026 Modificat la 23:56 29 Mai 2026

Construirea de centre de date pe terenurile abandonate ar putea sprijini revenirea continuă a orașului. FOTO: Profimedia

Detroit, afectat de un faliment istoric, face pași spre o revenire economică prin planificarea centrelor de date pentru inteligența artificială. La periferii și în zonele degradate orașul are peste 122.000 de terenuri abandonate, care acoperă o suprafață vastă și simbolizează declinul fostului centru al industriei auto americane, scrie The Washington Post.

Construirea de centre de date pe terenurile abandonate ar putea sprijini revenirea continuă a orașului, însă planurile de construcție se lovesc de rezistență.

Tot acest spațiu nefolosit este potrivit în mod natural pentru centre de date, considerate coloana vertebrală a revoluției inteligenței artificiale. Aceste facilități de calcul ar aduce beneficii importante bazei fiscale a orașului, oferind mai multe resurse pentru angajarea de polițiști suplimentari și reducerea presiunii asupra taxelor pe proprietate.

Construirea de centre de date pe terenuri vacante ar însemna sute, dacă nu mii de locuri de muncă temporare, precum și locuri de muncă permanente pentru întreținere și operare. Centrele de date pot accelera tranziția de la o economie industrială centrată pe industria auto din secolul XX către economia digitală.

Însă aceste proiecte se confruntă cu opoziție. Consiliul local din Detroit a adoptat în martie o rezoluție prin care îi cere primarului să ia în considerare un moratoriu de doi ani pentru noile autorizații de centre de date. Activistii cer timp pentru studii îndelungate privind impactul asupra mediului.

Măsura consiliului vizează de fapt oprirea unui proiect de construire a unei facilități de supercalcul de dimensiune medie pe un teren degradat de 628.000 de metri pătrați, deținut de oraș și pregătit pentru reconversie.

Opoziție privind centrele de date

Centrele de date au declanșat reacții ample de opoziție, inclusiv în alte zone din Michigan. Criticile sunt alimentate de temeri legate de impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă și de efectele sale disruptive, dar și de influențe externe ostile care ar încerca să frâneze inovația americană.

Îngrijorările privind consumul de energie sunt considerate legitime, însă statul Michigan are deja reglementări stricte pentru a proteja consumatorii. Compania DTE Energy a promis că nu va solicita creșteri de tarife pentru populație în următorii doi ani dacă proiectul se realizează, deși criticii spun că această promisiune nu este obligatorie juridic.

Acuzațiile potrivit cărora centrele de date ar epuiza resursele de apă ale orașului sunt respinse: fluviul Detroit este o sursă abundentă și sustenabilă de apă dulce, conectată la Marile Lacuri. Sistemul de apă al orașului susținea odinioară aproape 2 milioane de locuitori, în timp ce astăzi populația este de puțin sub 650.000.

Unii opozanți susțin că locurile de muncă ar fi puține și concentrate mai ales în faza de construcție. Există și îngrijorări legate de zgomotul generat de echipamentele care funcționează non-stop, dar acestea sunt considerate nesemnificative în contextul tehnologiilor actuale. Alții spun că astfel de clădiri ar putea deveni inestetice în viitor, pe măsură ce tehnologia evoluează.

La nivel global, investițiile în centre de date și infrastructură cloud ar putea ajunge la aproximativ 7 trilioane de dolari până în 2030. Marile companii tehnologice participă la această „goană după aur”, inclusiv Microsoft, Meta și Amazon.

Analizele arată că centrele de date pot returna între 8 și 26 de dolari pentru fiecare dolar cheltuit din fonduri publice, în funcție de dimensiune.