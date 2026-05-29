Cupa Mondială 2026: Revenirea lui Manuel Neuer consolidează lotul Germaniei. „Probabil cel mai bun portar din toate timpurile”

Revenirea lui Manuel Neuer în lotul Germaniei a sporit încrederea în lotul naționalei înaintea Cupei Mondiale 2026. Coechipierii Jonathan Tah și Nico Schlotterbeck au recunoscut că reputația veteranului lui Bayern München schimbă modul în care adversarii abordează meciurile, scrie publicația sportivă GOAL.

Revenirea lui Neuer ca portar titular al Germaniei a generat optimism în cantonamentul echipei naționale de la Herzogenaurach, înaintea Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada. Veteranul lui Bayern München este așteptat să-și recapete rolul de titular după aproape doi ani de absență.

Jucătorii din cantonament cred că simpla prezență a lui Neuer oferă Germaniei un avantaj. Neuer a finalizat recent o sesiune individuală de antrenament care a inclus alergare ușoară și exerciții de forță, în timp ce se confruntă cu o problemă minoră la gambă. Germania se așteaptă ca acesta să revină în curând pe teren, odată ce Julian Nagelsmann finalizează pregătirile pentru turneu.

Coechipierii laudă influența lui Neuer