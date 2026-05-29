Cupa Mondială 2026: Revenirea lui Manuel Neuer consolidează lotul Germaniei. „Probabil cel mai bun portar din toate timpurile”

Revenirea lui Neuer ca portar titular al Germaniei a generat optimism în cantonamentul echipei naționale de la Herzogenaurach, înaintea Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada. Veteranul lui Bayern München este așteptat să-și recapete rolul de titular după aproape doi ani de absență.
Jucătorii din cantonament cred că simpla prezență a lui Neuer oferă Germaniei un avantaj. Neuer a finalizat recent o sesiune individuală de antrenament care a inclus alergare ușoară și exerciții de forță, în timp ce se confruntă cu o problemă minoră la gambă. Germania se așteaptă ca acesta să revină în curând pe teren, odată ce Julian Nagelsmann finalizează pregătirile pentru turneu.
Coechipierii laudă influența lui Neuer
Fundașul lui Bayern München, Tah, a explicat că atacanții devin mai precauți atunci când se confruntă cu portarul experimentat, a cărui reputație continuă să inspire respect la cel mai înalt nivel.
„Se vede clar că atacanții trebuie să fie deosebit de concentrați atunci când finalizează”, a explicat Tah.
Fundașul lui Borussia Dortmund, Schlotterbeck, a mers chiar mai departe când a vorbit despre calitățile veteranului.
„Este probabil cel mai bun portar din toate timpurile”, a spus Schlotterbeck.
Germania încheie dezbaterea pe portari
Revenirea lui Neuer pare să fi adus claritate pe o poziție care dominase discuțiile din fotbalul german timp de luni de zile. În ciuda performanțelor puternice ale lui Oliver Baumann, Nagelsmann a stabilit acum o ierarhie clară înaintea turneului. În vestiar, însă, problema ar fi cauzat puține tensiuni.
Potrivit lui Tah, Neuer a gestionat situația cu calm și profesionalism, în loc să facă din revenirea sa un subiect important de discuție în cadrul lotului.
„Nu a spus absolut nimic despre asta și apoi pur și simplu așa a fost”, a dezvăluit Tah.
Germania va continua să monitorizeze cu atenție condiția fizică a lui Neuer în urma problemei minore la gambă, dar există așteptări că acesta va reveni în curând în echipa de start. Revenirea sa este considerată un impuls major pentru o echipă care dorește să-și recâștige avântul înainte de Cupa Mondială.
Nagelsmann va trebui, de asemenea, să se asigure că tranziția înapoi la Neuer se desfășoară fără probleme, în special după prestațiile pozitive ale lui Baumann în timpul calificărilor. Odată cu stabilirea ierarhiei interne, Germania se poate concentra pe deplin pe pregătirile pentru turneul care urmează, unde se află în Grupa E cu Curaçao, Coasta de Fildeș și Ecuador.