Se pregătește China pentru un război nuclear? Imagini din satelit arată o rețea militară extinsă în deșert, lângă situri cu rachete

5 minute de citit Publicat la 23:45 29 Mai 2026 Modificat la 23:56 29 Mai 2026

China construiește o rețea militară extinsă într-o zonă izolată de deșert, în apropierea unor situri nucleare. FOTO: Profimedia Images

China construiește o rețea militară extinsă într-o zonă izolată de deșert, în apropierea unor situri nucleare. Imagini din satelit analizate de Reuters arată că Beijingul ridică acum platforme de lansare, buncăre și centre de comunicații lângă siturile unde se află cele mai puternice rachete cu rază lungă ale armatei chineze.

China a construit peste 80 de platforme de lansare și trei instalații în formă de octogon în nord-vestul țării, aproape de siturile de la Hami. Platformele ar putea fi folosite de lansatoare mobile de rachete și de baterii de apărare antiaeriană. Alte facilități ar putea servi pentru război electronic, comunicații prin satelit și operațiuni de comandă, potrivit unor analiști care au studiat imaginile.

Construcțiile arată o extindere importantă a infrastructurii militare chineze. Scopul ar fi protejarea și operarea forțelor nucleare terestre ale Chinei. În ansamblu, rețeaua sugerează că Beijingul își întărește capacitatea de a răspunde unui eventual atac nuclear, într-un context de competiție tot mai mare cu Statele Unite.

China is building a sprawling web of launch pads, bunkers and communications nodes near its nuclear missile silos in the country’s northwestern desert, satellite imagery shows https://t.co/OIEfpLS3B0 — Reuters (@Reuters) May 29, 2026

De ce sunt importante aceste situri

Alexander Neill, cercetător asociat la Pacific Forum, spune că infrastructura se întinde pe mii de kilometri pătrați de deșert, dincolo de aceste situri. Potrivit acestuia, dacă aceste instalații au capacitățile sugerate de imagini, China își îmbunătățește semnificativ sistemul de descurajare nucleară.

Protejarea siturilor din deșert este importantă pentru strategia Chinei. Beijingul susține că are nevoie de o forță nucleară minimă, dar credibilă, care să îi permită să riposteze dacă este atacat primul.

China poate lansa arme nucleare și de pe submarine sau avioane, însă siturile din Xinjiang și Gansu sunt considerate nucleul forțelor sale nucleare terestre.

Lipsa de transparență a Beijingului

Programul nuclear al Chinei este urmărit cu atenție de Statele Unite și de alți actori internaționali. Diplomați occidentali spun că Beijingul oferă puține informații despre dezvoltarea arsenalului său nuclear și despre intențiile sale.

China afirmă că nu ar începe un atac nuclear. Totuși, unii oficiali și analiști occidentali cred că Beijingul ar putea folosi amenințarea nucleară pentru a limita implicarea altor state într-un posibil conflict legat de Taiwan. Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat recent pe președintele american Donald Trump că gestionarea greșită a disputelor privind Taiwanul ar putea duce cele două țări într-o „situație periculoasă”. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, în timp ce guvernul de la Taipei respinge această revendicare.

Ministerul Apărării din China nu a răspuns întrebărilor Reuters despre programul nuclear și despre instalațiile observate în imaginile din satelit. Pentagonul a transmis că nu comentează chestiuni legate de informații.

Instalații în formă de octogon

Noua infrastructură este concentrată în jurul a două instalații în formă de octogon, construite în ultimii șase ani în estul regiunii Xinjiang. Ambele sunt situate la sud-vest de câmpul de silozuri de la Hami, una la aproximativ 140 de kilometri, cealaltă la circa 230 de kilometri.

Imaginile din satelit arată că aceste structuri includ spații pentru personal și vehicule militare mari. Ele sunt înconjurate de buncăre, zone fortificate pentru depozitarea armelor, aerodromuri și terminale feroviare.

Aceste legături ar putea permite transportul rapid de echipamente și personal între instalațiile octogonale și zona silozurilor de la Hami.

În aprilie și mai, în jurul instalației nordice au fost observate exerciții cu vehicule militare mari. În imaginile recente apar și corturi mari, precum și posibile poziții de lansare camuflate în deșert. Unele dintre acestea par să aibă baterii de rachete antiaeriene.

Ce ar putea ascunde aceste construcții

Desspre existența instalațiilor în formă de octogon se știa, însă Reuters scrie că este prima dată când este prezentată amploarea rețelei de platforme de lansare legate de acestea.

Cinci experți în securitate intervievați de Reuters spun că infrastructura ar putea sprijini programul nuclear al Chinei, dar și alte operațiuni militare. Totuși, ei avertizează că multe detalii rămân necunoscute.

Nu este clar ce tip de arme ar putea fi desfășurate pe platforme sau dacă instalațiile octogonale adăpostesc rachete balistice montate pe camioane ori echipamente pentru montarea focoaselor nucleare.

Anul trecut, armata chineză a prezentat la o paradă la Beijing mai multe arme capabile să transporte încărcături nucleare, inclusiv rachete balistice intercontinentale amplasate pe lansatoare mobile.

Oficiali americani și experți în controlul armamentului spun că China își extinde capacitățile nucleare mai rapid decât orice altă țară. Cel mai recent raport al Pentagonului arată că Beijingul este pe cale să ajungă la 1.000 de focoase nucleare până în 2030. Raportul estimează, de asemenea, că China are probabil aproximativ 100 de rachete balistice intercontinentale încărcate în cele trei mari situri.

China și-a întărit și sistemul de avertizare timpurie, bazat inclusiv pe sateliții Huoyan-1. Potrivit Pentagonului, sistemul poate detecta lansarea unei rachete balistice intercontinentale în 90 de secunde și poate alerta centrul de comandă în trei-patru minute. Acest interval ar putea fi suficient pentru ca Beijingul să lanseze propriile rachete înainte ca siturile să fie lovite.

„Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător”

Fiecare instalație octogonală se află în centrul unei rețele de drumuri de pământ și trasee în deșert. Acestea duc către platformele de beton, amplasate printre stânci și albii secate.

Platformele ar putea fi folosite pentru rachete mobile de apărare antiaeriană, echipamente de război electronic sau, în cazul celor mai mari, pentru lansatoare mobile de rachete balistice intercontinentale.

Hans Kristensen, directorul Nuclear Information Project din cadrul Federation of American Scientists, spune că este greu de stabilit exact cum vor fi folosite instalațiile. Totuși, nicio ipoteză nu poate fi exclusp, având în vedere amploarea construcțiilor.

Unele trasee care leagă platformele de instalațiile octogonale ar putea conține cabluri de fibră optică pentru comunicații, spun experții.

La cea mai nordică instalație este în construcție și o posibilă facilitate pentru comunicații spațiale sau prin microunde, indicată de antene satelit și două turnuri mari.

Tong Zhao, expert în politică nucleară la Carnegie Endowment for International Peace, spune că aceste structuri ar putea avea legătură cu operațiuni de comandă, control și comunicații, dar și de activități de întreținere și depozitare pentru forțele nucleare chineze de la Hami.

O a treia instalație în formă de octogon, aflată la sud de zona de testare nucleară Lop Nur, pare să fie folosită ca poligon. Imaginile arată clădiri avariate, teren lovit de explozii și machete ale unor avioane de luptă occidentale.

Rețeaua defensivă construită de China în apropierea situilor sale ar putea să o diferențieze de Statele Unite și Rusia. Cele două mari puteri nucleare se bazează mai ales pe numărul mare de situri, pe izolarea lor și pe construcții întărite pentru a descuraja un atac. China pare să dezvolte, în plus, o infrastructură extinsă de protecție și sprijin în jurul propriilor situri.

Dimensiunea proiectului i-a surprins chiar și pe analiștii cu experiență. „Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Este un efort extraordinar”, a spus Hans Kristensen.