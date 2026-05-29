FCSB, care a jucat în play-out în acest sezon, s-a calificat în Conference League, după ce a câştigat, 2-1, barajul cu Dinamo

1 minut de citit Publicat la 23:32 29 Mai 2026 Modificat la 23:33 29 Mai 2026

FCSB a jucat în play-out în acest sezon. Sursa foto: Hepta

FCSB s-a calificat în Conference League, după ce a învins Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-0, 1-1), la capătul prelungirilor, vineri seara, pe Arcul de Triumf din Capitală, într-un baraj pentru a treia competiţie europeană intercluburi, notează Agerpres.

FCSB s-a clasat pe locul al doilea în play-out şi a câştigat un prim baraj cu FC Botoşani, cu 4-3, după prelungiri, în timp ce Dinamo a încheiat pe patru în play-off.

FCSB, care ultima oară a ratat participarea în cupele europene în sezonul 2002-2003, a deschis scorul prin fundaşul camerunez Joyskim Dawa (10), care a deviat cornerul executat de Octavian Popescu.

Dinamo a egalat în repriza secundă, prin atacantul Mamoudou Karamoko (73). Scoţianul Danny Armstrong a fost găsit liber în careu, şutul său a fost respins în bară de portarul Ştefan Târnovanu, apoi Cătălin Cîrjan a tras la poartă, dar Mihai Popescu a blocat, francezul Karamoko marcând cu un şut din voleu.

FCSB a dat lovitura în prelungiri, prin israelianul Ofri Arad (107), la două minute de la intrarea sa pe gazon, cu un şut din centrul careului, după o minge aşezată de Florin Tănase.

Dinamo a avut şanse de a marca prin Armstrong (2), al cărui şut de la 20 de metri a fost respins de Târnovanu, Ianis Tarbă (84), dar goalkeeper-ul s-a remarcat din nou, şi prin Cîrjan (95), care a trimis pe lângă ţintă la centrarea lui Armstrong.

La poarta cealaltă, camerunezul Devis Epassy s-a remarcat la lovitura liberă executată de Tănase (77), de la circa 25 de metri, şi la şutul lui Juri Cisotti (82), liber în careu. Tănase (97) a mai avut o oportunitate notabilă, dar şutul-centrare a ocolit poarta (97).

Dinamo nu a mai participat în cupele europene din sezonul 2017-2018.

În sezonul viitor, România va fi reprezentată în cupele europene de patru echipe: Universitatea Craiova - turul I preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Cluj - turul I preliminar al Europa League, CRF Cluj, FCSB - turul II preliminar al Conference League.