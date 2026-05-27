Aryna Sabalenka va purta trei coliere și cercei în valoare de 140.000 de euro la Roland Garros

Tenismena Aryna Sabalenka va purta la Roland Garros un set de bjuterii create special pentru ea. Sursa foto: Instagram/arynasabalenka

Tenismena Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, a anunțat pe rețelele sociale că va purta la turneul Roland Garros un set de bijuterii create special pentru ea: coliere cu rubine și diamante inspirate de culoarea zgurii roșii de la Roland Garros.

În ianuarie 2026, tenismena a apărut la Australian Open purtând un colier și cercei cu safire și diamante, ca apoi în martie, când a primit o cerere în căsătorie de la logodnicul ei, Georgios, a apărut pe teren purtând un inel cu diamant de 12 carate.

Aryna Sabalenka nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru modă și bijuterii scumpe și strălucitoare. Pentru turneul de tenis Roland Garros de la Paris, una dintre capitalele modei și luxului, nu putea lipsi un set special, astfel, pentru primul meci al turneului, Sabalenka va purta trei coliere și cercei cu granate și diamante. Valoarea totală estimată a bijuteriilor, potrivit Daily Mail, preluat de Corriere della Sera este de aproape 140.000 de euro.

Colaborarea jucătoarei de tenis din Belarus cu brandul de bijuterii de lux Material Goods a început odată cu turneul australian și a dus la crearea unei linii dedicate tenismenei numărului 1 mondial. „Puternic inspirate de terenurile de zgură ale istoricului Roland Garros, cu nuanțele și subtonurile lor inconfundabile de roșu ars, granatele sunt elementul distinctiv al ținutei”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Setul include un colier cu diamante de 4,7 carate și granate de 49 de carate, evaluat la aproximativ 30.000 de euro, și un altul cu granate cuprinse între 9 și 72,9 carate, evaluat la 45.000 de euro. Al treilea colier conține 8,5 carate de diamante și 81,6 carate de granate, pentru o valoare totală de 40.000 de euro. Pe de altă parte, cerceii, cu două modele diferite, dar tot din aur alb și pietre prețioase, au 1,6 carate de diamante și 14,3 carate de granate, u o valoare estimată la 12.000 de euro.

„Abia aștept să le port pe teren ”, le-a scris Sabalenka fanilor săi pe Instagram, unde a postat o serie de imagini care prezintă frumusețea și strălucirea bijuteriilor.

Jucătoarea de tenis, care şi-a etalat deja preţioasele bijuterii în pauzele dintre antrenamente, este prima ambasadoare oficială a brandului american și „va purta creațiile noastre pe teren și în afara lui pe tot parcursul anului 2026”, potrivit site-ului oficial al companiei. „În 2025, Aryna a purtat câteva dintre piesele noastre unice și a câștigat US Open”, a precizat compania.

Pe pagina dedicată tenismenei, se pot vedea atât bijuteriile care vor putea fi văzute pe terenul de tenis de la Paris, cât și alte coliere, cercei și inele, toate cu pietre prețioase, de la omniprezentele diamante la rubine și chiar safire albastre și galbene. Prețurile variază de la aproximativ o mie de euro pentru un colier cu granat până la 230.000 pentru cercei cu diamante și smaralde.