Loto 6/49 de duminică, 14 iunie. Există un report de peste 6 milioane de euro la 6/49 și peste 1,34 milioane de euro, la Noroc

La Loto 5/40, la categoria I, există un report de peste 214.400 de euro. Sursa foto: Agerpres

Duminică, 14 iunie 2026, sunt programate noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Conform Loteriei Române, reportul la Loto 6/49 depășește șase milioane de euro, iar la Noroc acesta ajunge la peste 1,34 milioane de euro.

Tragerea Loto 6/49 de duminică începe astăzi, de la ora 18:30, iar în aceeași emisiune TV sunt programate și extragerile Noroc, Joker, Noroc Plus și Loto 5/40. La scurt timp după anunțarea numerelor norocoase, acestea vor fi adăugate în rândurile de mai jos.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 de duminică, 14 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro), iar la Super Noroc reportul categoriei I se ridică la peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).