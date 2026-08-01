Producătorii, obligați prin lege să repare aparatele și după garanție. Ce se întâmplă cu telefoanele și electrocasnicele din 1 august

2 minute de citit Publicat la 08:00 01 Aug 2026 Modificat la 08:04 01 Aug 2026

Începând cu 2027, toate telefoanele vândute în UE vor trebui să respecte două condiții importante. Foto: Getty Images

Începând cu 31 iulie, toate statele membre ale Uniunii Europene ar trebui transpună în legislația națională Directiva (UE) 2024/1799, care introduce așa-numitul „drept la reparație”. Scopul noilor reguli este de a încuraja repararea bunurilor de consum, de a reduce aruncarea prematură a produselor care pot fi reparate și de a combate fenomenul uzurii programate, potrivit ansa.it.

Una dintre cele mai importante schimbări este că producătorii vor fi obligați să repare produsele defecte sau stricate care pot fi reparate din punct de vedere tehnic, chiar și după expirarea garanției legale, în condițiile prevăzute de directivă.

De asemenea, înainte de începerea reparației, consumatorii vor primi un formular european standardizat, în care vor fi prezentate toate informațiile esențiale despre intervenție. Documentul va include tipul reparației, durata estimată a lucrării, costurile, precum și informații privind un eventual produs de înlocuire pe perioada reparației.

Până la 31 iulie 2027, Uniunea Europeană va crea și o platformă online dedicată reparațiilor, prin care consumatorii vor putea găsi ateliere autorizate, comercianți de produse recondiționate, cumpărători de bunuri defecte ce pot fi recondiționate sau inițiative locale de reparații organizate în comunitate.

Eliminarea ”uzurii programate”

Potrivit lui Gabriele Melluso, președintele organizației italiene pentru protecția consumatorilor, Italia a început deja modificarea legislației naționale pentru a transpune directiva europeană.

Acesta subliniază că noile măsuri vor avea efecte importante atât pentru consumatori, cât și pentru producători și pentru protecția mediului.

„Eliminarea produselor care ar putea fi reparate generează anual aproximativ 35 de milioane de tone de deșeuri în Europa, cu costuri sociale și de mediu considerabile. Noile reguli nu doar că vor reduce cantitatea de deșeuri, ci vor combate și fenomenul uzurii programate, încurajând producătorii să realizeze bunuri cu o durată de viață mai mare”, a declarat acesta.

Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană urmărește să încurajeze consumul sustenabil și economia circulară, oferindu-le consumatorilor posibilitatea de a prelungi durata de utilizare a produselor, în loc să fie nevoiți să le înlocuiască după apariția unei defecțiuni.

Ce se schimbă pentru produsele aflate în garanție

Repararea, înaintea înlocuirii

Pentru bunurile cumpărate în UE care se defectează în primii doi ani, consumatorul poate cere, ca și până acum, repararea sau înlocuirea produsului. Dacă niciuna dintre variante nu este posibilă, se poate solicita rambursarea banilor.

Noutatea adusă de directivă este că, atunci când clientul alege repararea, garanția se prelungește automat cu încă 12 luni. Deși înlocuirea rămâne o opțiune legală, legislația europeană favorizează clar repararea.

Ce se întâmplă după expirarea garanției

Obligația de reparare pentru producători

Pentru anumite categorii de produse, producătorii vor fi obligați să asigure repararea chiar și după expirarea garanției. Dacă producătorul nu are sediul în UE, responsabilitatea revine importatorului.

Această obligație se aplică doar produselor incluse în reglementări speciale de tip „ecodesign” și numai dacă aparatul este tehnic reparabil.

Produsele vizate de noile reguli

Printre categoriile acoperite se numără:

mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător – (EU) 2019/2023

mașini de spălat vase – (EU) 2019/2022

frigidere și alte aparate de refrigerare – (EU) 2019/2021

televizoare și monitoare – (EU) 2019/2021

echipamente de sudură – (EU) 2019/1784

aspiratoare – (EU) No 666/2013

servere și echipamente de stocare a datelor – (EU) 2019/424

telefoane mobile, telefoane fără fir și tablete – (EU) 2023/1670

uscătoare de rufe – (EU) 2023/2533

baterii pentru vehicule de transport ușor – (EU) 2023/1542

Cât timp vor fi obligați producătorii să repare

Durata exactă a obligației nu este încă stabilită, dar se estimează că va fi între cinci și zece ani, în funcție de tipul produsului.

Costurile reparației vor fi suportate de consumator, însă acestea nu trebuie să fie disproporționat de mari.

Noile reguli interzic folosirea de clauze contractuale, software sau componente hardware care îngreunează sau blochează repararea produselor.