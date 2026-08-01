FT: Serviciile secrete americane și franceze au ajutat Ucraina să atace cu drone în adâncul Rusiei. "Lovim componente greu de înlocuit"

Zelenski i-a cerut noului comandant-șef al Ucrainei și ministrului interimar al Apărării să extindă campania de atacuri în profunzime. Foto: Profimedia Images

Ucraina și-a schimbat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva industriei energetice a Rusiei, trecând de la operațiuni ample asupra rafinăriilor la lovituri țintite asupra unor componente critice, greu de înlocuit, potrivit unei analize Financial Times.

Planificatorii militari ucraineni, operatorii de drone și specialiștii în energie spun că obiectivul Kievului nu mai este pur și simplu să provoace incendii la rafinării sau să distrugă rezervoare de stocare, ci să mențină instalațiile oprite pentru mai mult timp și să facă fiecare atac mai costisitor pentru Moscova.

Un membru al unei unități ucrainene de atac în profunzime a declarat pentru FT că strategia este „țintită și coordonată” cu mare atenție.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat weekendul trecut că i-a cerut noului comandant-șef al Ucrainei și ministrului interimar al Apărării să extindă campania de atacuri în profunzime.

Ievhenii Hmara, viitorul ministru al Apărării, a declarat că a lucrat împreună cu noul comandant-șef, Mihailo Drapatîi, la planuri pentru a „muta războiul pe cât posibil pe teritoriul agresorului”.

Noua strategie a Ucrainei privind atacurile cu drone

„Ucraina va continua să exercite presiune șoc și tehnologică asupra Rusiei prin toate mijloacele”, a declarat Hmara. „Trebuie să extindem ceea ce este deja eficient”, a adăugat el, menționând în mod special atacurile Ucrainei în profunzime.

Doi operatori de drone implicați în atacuri în profunzime au declarat că alegerea țintelor este ghidată de o analiză tehnică detaliată realizată de oficiali. Sunt luate în considerare logistica, rutele de zbor și prioritățile operaționale mai largi.

Înaintea misiunilor, au spus aceștia, unitățile de drone primesc informări de la ingineri energetici și experți din industrie cu privire la componentele indispensabile pentru funcționarea rafinăriilor și la cele care ar necesita cel mai mult timp pentru a fi înlocuite.

Inginerii și experții le spun unităților de drone să lovească „aceste conducte de aici sau acest coș de fum, să lovească aici, în acest spațiu, sau această parte a conexiunii echipamentului, sau această cutie și așa mai departe”, a declarat unul dintre operatorii de drone.

El a adăugat că unele operațiuni presupun în continuare atacuri asupra unor mari depozite de petrol, unde sunt folosite muniții cu elemente de fragmentare.

Rusia și Ucraina au moștenit sisteme energetice similare, proiectate în perioada sovietică, ceea ce le oferă inginerilor ucraineni o înțelegere detaliată a multora dintre procesele industriale, configurațiile echipamentelor și vulnerabilitățile operaționale din interiorul instalațiilor rusești.

„Din păcate, învățăm de la ruși”, a declarat Andrii Zagorodniuk, fost ministru al Apărării și președinte al Centre for Defence Strategies, un think tank de securitate cu sediul la Kiev.

„Ei fac exact același lucru cu noi aici”, a adăugat el, referindu-se la atacurile cu rachete și drone ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, militare și civile din Ucraina.

Obiectivul e distrugerea surselor care finanțează războiul lui Putin

Misiunile sunt planificate cu obiective multiple și opțiuni de rezervă. Dacă operatorii nu pot ajunge la ținta principală din cauza apărării antiaeriene sau a unor probleme de navigație, aceștia sunt instruiți să se îndrepte către ținte secundare sau terțiare prestabilite, în loc să abandoneze atacul.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a declarat că atacurile asupra rafinăriilor fac parte dintr-o campanie mai amplă de dezmembrare a rețelelor care susțin efortul de război al Rusiei — de la exporturile de petrol care finanțează armata până la rutele logistice care aprovizionează trupele de pe front.

„Obiectivul este clar: 1) să distrugem sursele care finanțează războiul lui Putin [comerțul cu petrol] și 2) [să distrugem] complexul militar-industrial care furnizează arme armatei de ocupație”, a declarat el.

Un nor gros de fum negru se ridică în depărtare în urma unui incendiu izbucnit la o rafinărie de petrol.

Strategia reflectă ceea ce planificatorii militari descriu drept „război sistemic” — tratarea infrastructurii energetice a Rusiei ca pe o rețea interconectată, și nu ca pe o colecție de ținte individuale.

„Noi privim Rusia ca pe un sistem”, a declarat Zagorodniuk. „Înțelegerea acestui sistem îți permite să identifici componentele critice în care efectul este mult mai substanțial.”

Prin cartografierea interdependențelor dintre rafinării, stații de transformare și sisteme de transport, planificatorii ucraineni identifică noduri în care o încărcătură explozivă relativ mică poate provoca perturbări cu mult dincolo de explozia inițială.

Unitățile ucrainene de drone au început, de asemenea, să lovească în mod repetat aceleași echipamente critice înainte ca reparațiile să fie finalizate, împiedicând instalațiile să-și reia activitatea, potrivit operatorilor de drone și unei analize FT a imaginilor satelitare.

Oficialii ucraineni au declarat că informațiile furnizate de SUA și Franța au contribuit la cartografierea dispunerii sistemelor rusești de apărare antiaeriană și la identificarea unor rute care au permis dronelor să le evite și să ajungă la ținte aflate în adâncul teritoriului Rusiei.

Brovdi a declarat că această campanie depinde și de „eliminarea sistematică” a sistemelor rusești de apărare antiaeriană, a radarelor și a sistemelor de război electronic, pentru a deschide coridoare pentru drone către adâncul teritoriului Rusiei.

Cum sunt create coridoare pentru dronele ucrainene

De aici, a spus el, alegerea țintelor a devenit „o chestiune de matematică pură”: volumele de producție, consumul intern, fluxurile de export și punctele de expediere.

El a adăugat că teritoriul european al Rusiei, precum și zonele ocupate ale Ucrainei, se află acum în raza de acțiune. „Optzeci de milioane de oameni — aproximativ două treimi din populația Rusiei — trăiesc în partea europeană a țării, în zona de atac, care nu mai este și nu va mai fi considerată zona sigură din spatele frontului a Rusiei”, a spus el.

Oficialii au declarat că informațiile serviciilor de informații americane și franceze au îmbunătățit, de asemenea, alegerea țintelor, ajutând echipele ucrainene de drone care efectuează atacuri în profunzime să „învețe unde să lovească”, potrivit lui Zagorodniuk.

El a spus că planificatorii ucraineni au construit o hartă detaliată a rețelei energetice a Rusiei, ceea ce le permite să identifice nodurile critice a căror perturbare poate opri funcționarea unor părți mai mari ale sistemului și să vizeze echipamentele care sunt cel mai greu de înlocuit.

Ritmul tot mai intens al atacurilor a crescut presiunea asupra sistemelor rusești. „Lovim nodurile critice în mod repetat, înainte sau la scurt timp după ce au fost reconstruite”, a declarat Zagorodniuk. „Anterior, aceasta era o mare problemă. Loveam ceva, iar ulterior era reconstruit.”

Brovdi a declarat că forțele sale de drone nu intenționează să reducă ritmul atacurilor: „Escaladarea loviturilor, până la distrugerea completă a sectorului de combustibili și energie și a complexului militar-industrial al inamicului, este inevitabilă.”