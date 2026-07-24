"Ucraineni, nu aveți deloc empatie?". Mai mulţi ruşi au ajuns să plângă pe reţelele sociale după atacurile asupra "Amazonului rusesc"

8 oameni au murit în atacul Ucrainei de la Wildberries de lângă Moscova, de sâmbătă. sursa: captură foto X / @Gerashchenko_en

Mai mulţi antreprenori ruși au postat imagini cu ei plângând pe reţelele sociale și i-au întrebat pe ucraineni dacă au vreo urmă de empatie, după ce noi atacuri cu drone au lovit centrele logistice Wildberries (cunoscut drept "Amazonul rusesc") de lângă Sankt Petersburg. Ucraina susține că depozitele retailerului sprijină logistica militară a Rusiei prin furnizarea de componente pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale, notează Kiev Post.

Vânzători ruși au izbucnit în lacrimi în fața camerei de filmat după ce, vineri, 24 iulie, noi atacuri au lovit centrele logistice Wildberries de lângă Sankt Petersburg, afirmând că incendiile le-au distrus marfa, afacerile și ultimele surse de venit.

„Şi banca m-a înșelat. Astăzi, tot ce mai aveam a ars în depozite. Ce a mai rămas?”, a spus o femeie printre lacrimi, într-un videoclip postat online.

sursa foto: captură Threads / voi_na_bolotah

Videoclipurile publicate pe rețelele din Rusia au surprins un amestec de șoc, furie și disperare în rândul micilor antreprenori care depind de Wildberries pentru depozitarea și distribuția mărfurilor lor.

O altă vânzătoare, vizibil dărâmată, a spus că a rămas fără nimic. „Asta e tot. Sunt oficial falită”, a spus ea, plângând. „Marfa mi-a ars în depozit. Vă mulțumesc, ucraineni" - a fost mesajul ei, preluat de sursa amintită.

„Nu mai există nicio afacere. St. Petersburg... Totul a fost distrus, depozitele au dispărut. De ce?”, a spus o altă antreprenoatre.

O mamă a apelat direct la clienți pentru ajutor, spunând că o parte din marfa sa a fost distrusă și rugându-i pe oameni să cumpere ceea ce a mai rămas.

De ce atacă Ucraina depozitele Wildberries

„Depozitele ard în Sankt Petersburg. Deja tremur de la veste”, a spus un rus. „Credeam că două sau trei depozite vor arde și ucrainenii se vor opri, dar nu. Am pierdut deja numărul", a adăugat acesta

Conform dreptului internațional umanitar, o instalație civilă poate deveni o țintă militară legală dacă utilizarea sa contribuie eficient la acțiunea militară, iar distrugerea sa oferă un avantaj militar cert.

Ucraina afirmă că centrele Wildberries au furnizat forțelor ruse componente pentru drone, echipamente de navigație și alte bunuri militare sau cu dublă utilizare, încadrându-le astfel, potențial, în respectiva definiție.

Au murit 8 oameni în atacul de la Wildberries de lângă Moscova

Cel puţin 62 de persoane au fost rănite, iar 8 oameni au murit în urma unui atac cu drone, sâmbătă, asupra unui centru logistic al retailerului online Wildberries din regiunea Moscova, a anunţat guvernatorul Andrei Vorobiov.

„Majoritatea răniţilor au fost diagnosticaţi cu răni provocate de şrapnel şi explozii de mină, leziuni cerebrale traumatice, fracturi, arsuri şi inhalare de fum”, a scris Vorobiov pe Telegram. El a precizat că 40 dintre răniţi se află în spitale, nouă în stare gravă şi 31 în stare moderată, restul nefiind nevoiţi să fie internaţi.