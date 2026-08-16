Talibanii le cer americanilor să se întoarcă în Afganistan să investească în minele de metale rare: „Perioada războiului s-a încheiat”

2 minute de citit Publicat la 23:34 16 Aug 2026 Modificat la 23:34 16 Aug 2026

Talibanii vor, de asemenea, să deschidă misiuni diplomatice în Statele Unite. Foto: Getty Images

Talibanii, aflați la putere în Afganistan de cinci ani după retragerea armatei SUA din țară, au invitat guvernul american să revină, să-și redeschidă ambasada și să investească. Ministrul de externe taliban, Amir Khan Muttaqi, a declarat într-un interviu pentru NYT că și-ar dori revenirea americanilor în țară pentru investiții în „exploatarea resurselor minerale”, pentru „construirea de baraje și drumuri” și pentru alte proiecte pentru care administrații precedente au investit acolo.

Afganistanul dispune de importante zăcăminte de litiu, cupru, minereu de fier și metale din pământuri rare.

„Considerăm că perioada războiului s-a încheiat, iar acum vrem să construim relații bazate pe respect reciproc, deschizând un nou capitol al unei cooperări pozitive”, a declarat Muttaqi. El a exclus, însă, revenirea forțelor armate americane.

„Niciun afgan nu dorește și nu va accepta prezența militară a unei alte țări pe teritoriul Afganistanului”, a declarat ministrul taliban.

Talibanii vor să fie și ei prezenți în SUA

Talibanii vor, de asemenea, să deschidă misiuni diplomatice în Statele Unite. Potrivit a cinci foști oficiali americani și afgani, gruparea consideră reluarea dialogului cu administrația Trump drept principalul obiectiv al eforturilor sale diplomatice. Talibanii mizează pe disponibilitatea președintelui american pentru o diplomație axată pe interese comerciale și pe interesul său mai redus pentru problemele legate de drepturile omului, au adăugat sursele publicației.

Departamentul de Stat a respins, însă, propunerea. Oficialii americani au declarat că talibanii nu și-au respectat angajamentele privind combaterea terorismului și au permis ca Afganistanul să fie folosit drept bază pentru lansarea unor atacuri.

De asemenea, gruparea a refuzat să predea Statelor Unite baza aeriană Bagram, folosită de americani timp de 20 de ani, să returneze armamentul lăsat în urmă de aceștia și să elibereze un cetățean american aflat în detenție, despre care talibanii neagă că l-ar ține captiv.

Un alt obstacol în calea apropierii îl reprezintă persecutarea femeilor și fetelor afgane.

În ultima perioadă, administrația Trump s-a distanțat treptat de talibani. Statele Unite au suspendat eliberarea vizelor pentru afgani și le-au interzis acestora intrarea în țară.

În plus, guvernul american s-a apropiat de Pakistan, care a lansat, la începutul anului, atacuri aeriene asupra Afganistanului, și s-a implicat în războiul cu Iranul, unul dintre puținii parteneri constanți ai talibanilor. Totodată, miliarde de dolari aparținând Băncii Centrale a Afganistanului rămân înghețate în Statele Unite.

Talibanii continuă să fie izolați pe plan internațional: Rusia rămâne singurul stat care le-a recunoscut oficial regimul din Afganistan.

În același timp, talibanii au nevoie acută de investiții străine. Potrivit ONU, jumătate dintre cei aproximativ 45 de milioane de locuitori ai țării au nevoie de ajutor umanitar.

De la începutul anului 2025, aproximativ patru milioane de afgani s-au întors din Pakistan și Iran, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra economiei.