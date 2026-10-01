Siegfried Mureşan îl atacă pe Grindeanu, după ce Guvernul său a picat la vot: "Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin aşteptările"

Siegfried Mureşan îl atacă pe Grindeanu, după ce Guvernul său a picat la vot. Foto: Agerpres

Liberalul Siegfried Mureşan a declarat joi, referindu-se la faptul că Executivul propus de el nu a trecut de Parlament, că intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota ''un Guvern serios pentru România''.

''Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin aşteptările ieri (n.r. - miercuri), în Parlament. A fost exact aşa cum ne aşteptam de la el: a venit, a glumit, a minţit şi apoi a fugit.

Deşi este preşedintele Camerei Deputaţilor, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13.

Am realizat cu toţii acum că intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenţia lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi'', a scris Mureşan, pe Facebook.



Guvernul Siegfried Mureşan a picat la vot miercuri în plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi "pentru" învestitură şi 15 "împotrivă".



Pentru a fi învestit, acest Guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi "pentru".

Nicușor Dan a anunțat deja, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate. Și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, l-a contrazice pe Simion și a lăsat deschisă posibilitatea unor negocieri cu PSD pentru formarea unui viitor guvern și spune că momentan șansele unei majorități cu social-democrații sunt „sub 20-25%” pentru că nu au fost chemați la negocieri.

USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.