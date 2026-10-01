"Europa e vulnerabilă până în 2030". Șeful armatei olandeze compară programele UE de apărare cu "Tinder, cu toate frustrările aferente"

"Europa e vulnerabilă până în 2030", avertizează șeful armatei olandeze, Onno Eichelsheim. FOTO: Profimedia Images

Șeful armatei olandeze, generalul Onno Eichelsheim, a declarat că Europa trebuie să învețe urgent lecțiile războiului din Ucraina, întrucât se confruntă cu o "fereastră de vulnerabilitate până în 2030", în timp ce încearcă să își consolideze rapid capacitățile militare, scrie The Guardian.

Într-un discurs la Summitul Euronews pentru Apărare și Spațiu, Eichelsheim a spus că există "un decalaj între amenințările cu care ne confruntăm astăzi și o forță armată care nu va fi pregătită decât peste câțiva ani".

"În această perioadă, trebuie să ne asigurăm că există o descurajare puternică, iar dacă descurajarea eșuează, trebuie să fim pregătiți să luptăm", a declarat el.

Eichelsheim a vorbit și despre necesitatea ca Europa să ia deciziile corecte în privința achizițiilor militare și a cooperării industriale și să lucreze împreună, nu doar în funcție de interesele naționale, pentru a se mișca în ritmul necesar. "Nu avem nevoie de 27 de programe diferite pentru drone", a spus el.

"Succesul cooperării europene în domeniul apărării nu va fi măsurat prin numărul de programe pe care le creăm, ci prin echipamentele pe care le punem în mâinile soldaților noștri", a afirmat generalul.

El a spus că instrumentele UE "funcționează doar dacă le folosim în mod corect", în timp ce programele europene de facilitare a cooperării în domeniul apărării seamănă în prezent cu "Tinder, cu toate frustrările aferente".

"Pentru a realiza o potrivire, ai nevoie de un număr suficient de participanți pe platformă, iar odată ce apare o potrivire, cineva trebuie să acționeze. Este clar că statele membre, inclusiv țara mea, nu își pun toate proiectele pe acea platformă. În plus, informațiile furnizate nu sunt adesea suficient de detaliate pentru a permite potriviri relevante, la fel ca pe Tinder. Profilurile nu reflectă întotdeauna întreaga realitate și, chiar și atunci când apare o potrivire, cineva trebuie să răspundă.", a spus Eichelsheim.

La un moment dat, realizând că ar putea fi dus prea departe cu această comparație, Eichelsheim s-a grăbit să asigure publicul că nu petrece, de fapt, atât de mult timp pe Tinder și că este căsătorit și fericit.

Generalul a revenit apoi la mesajul serios privind cooperarea europeană în domeniul apărării. "De prea multe ori începem încă prin a ne întreba: «Ce parte din contractele industriei de apărare poate obține propria mea țară?». Abia după ce stabilim acest lucru ne uităm la parteneri și abia apoi acceptăm încercările de a face cooperarea în domeniul apărării să funcționeze. Așadar, trebuie să inversăm această logică."