Produsele agricole s-au scumpit la cel mai ridicat nivel după invazia din Ucraina. Temeri că inflația sare în aer. Ce rol are El Niño

Produsele agricole s-au scumpit la cel mai înalt nivevel după 2022. Foto: Getty Images

Prețurile globale ale produselor agricole au înregistrat în ultimele luni cea mai mare creștere trimestrială de la debutul invaziei rusești în Ucraina, la începutul anului 2022. Între cauze se numără noile tensiuni din regiunea Mării Negre și fenomenele meteorologice extreme. Acest cumul de factori riscă să facă imposibilă misiunea băncilor centrale, de a ține inflația sub control, relatează Bloomberg, conform Agerpres.

Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care urmărește evoluția a 10 culturi agricole importante, de la soia boabe la cafea, a crescut cu 13% în trimestrul încheiat la 30 septembrie. Este cel mai important avans de după luna martie 2022.

În trimestrul care s-a încheiat, cotațiile porumbului și grâului la bursa de cereale din Chicago au crescut cu 15%, în timp ce cotațiile la soia boabe au urcat cu 13%.

Escaladarea războiului dintre Rusia și Ucraina în ultimele luni a perturbat livrările de produse agricole dinspre regiunea Mării Negre, un important furnizor global de cereale și semințe oleaginoase. În condițiile în care oferta s-a restrâns, cumpărătorii din Asia și Africa, dependenți de importuri, s-au văzut obligați să caute surse alternative de aprovizionare.

În paralel, condițiile meteorologice extreme au afectând producția de grâu și porumb în regiuni agricole importante, din SUA și până în Europa, crescând îngrijorările.

China trage prețurile agricole în sus

Prețurile globale ale cerealelor au fost susținute și de achizițiile constante de soia boabe din SUA efectuate de China, dar și de optimismul privind relațiile comerciale bilaterale, apărut înaintea summitului dintre liderii celor două țări, desfășurat la sfârșitul lunii trecute.

După summitul Trump - Xi, părțile au anunțat că Beijingul va reduce tarifele vamale pentru culturile americane, inclusiv grâu și porumb, în cadrul unui acord mai amplu, dar va menține taxele suplimentare aplicate la soia boabe.

Combinația dintre perturbările din lanțurile de aprovizionare și schimbările în fluxurile comerciale îi menține în alertă pe cumpărătorii din întreaga lume. Atenția lor se îndreaptă spre eventualele perspective de pace între Rusia și Ucraina și spre noile achiziții din partea Chinei.

În ceea ce privește condițiile meteorologice, fenomenul El Nino, care se anunță a fi unul dintre cele mai puternice din istorie, continuă să amenințe producția agricolă din diverse regiuni, afectând estimările pentru culturi precum uleiul de palmier și cacao.

India tocmai a încheiat cel mai slab sezon musonic din ultimul deceniu, situație care pune în pericol recoltele și sporește riscurile privind prețurile alimentelor, arată sursa citată.