Tricoul purtat de Michael Jordan în finala NBA din 1998 a fost vândut pentru suma record de 12,26 milioane de dolari

Tricoul a devenit cel mai scump articol de baschet din istorie. Sursă foto: Getty Images

Un tricoul alb al echipei Chicago Bulls, purtat de starul Michael Jordan în meciul trei al finalei ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) din 1998 contra lui Utah Jazz, a devenit cel mai scump articol de baschet din istorie, după ce a fost vândut marți la licitație pentru suma de 12,26 milioane de dolari, scrie EFE, citată de Agerpres.

Tricoul a fost scos la licitație pe 15 septembrie pe platforma de tranzacționare Joopiter, fondată de artistul Pharrell Williams, și a fost achiziționat de un colecționar marți.

Cele 12,26 milioane de dolari plătite pentru acest tricou depășesc recordul anterior de 10,1 milioane de dolari pentru un alt tricou (roșu) purtat de Jordan în primul meci al acelei finale și care a fost vândut în 2022.

Acel sezon a fost ultimul al lui Jordan la Chicago Bulls, o perioadă legendară rămasă în istoria sportului sub numele de ''The Last Dance'' (celebrată și în celebrul documentar Netflix). Valoarea tricoului este uriașă din mai multe motive speciale.

Purtătorul maioului cu numărul 23 a fost cel mai bun marcator din acea seară, cu 24 de puncte, ajutându-o pe Bulls să obțină victoria și să preia conducerea cu 2-1 în finala din 1998.

Acea finală a marcat ultima apariție a lui Jordan în NBA, culminând cu al șaselea său inel de campion datorită uneia dintre cele mai emblematice acțiuni ale sale: ''The Last Shot'', în care a adus-o pe Bulls în avantaj cu un coș de două puncte cu cinci secunde rămase din meci.

În decembrie anul trecut, Joopiter a licitat emblematicii pantofi sport Nike Kobe 6 ''Grinch'' purtați de Kobe Bryant în meciul de Crăciun din 2010 împotriva echipei Miami Heat a lui LeBron James, tot cu o ofertă minimă de 10 milioane de dolari.

Un cartonaș de colecție, semnat de Bryant și Jordan a fost licitat în august anul trecut cu peste 12,9 milioane de dolari de către Heritage Auctions, un preț record pentru un astfel de cartonaș sportiv în Statele Unite, care a devenit a doua cea mai scumpă piesă de suvenir sportiv din toate timpurile.

Cel mai scump obiect de echipament sportiv vândut vreodată este tricoul legendei baseball-ului Babe Ruth care a atins suma de 24,1 milioane de dolari.