Donald Trump, după ce a aflat cum a redresat un instalator avionul Flydubai: „Poate că ar trebui să mă uit și eu la «Dezastre în aer»”

„Știți emisiunea? E o nebunie. Nu am vrut niciodată să mă uit la ea. Nu-mi place să mă uit la ea, pentru că acolo se întâmplă numai lucruri rele”, a spus Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump s-a arătat impresionat de gestul instalatorului israelian, care, deși nu avea experiență de zbor, a reușit să redreseze avionul Flydubai în momentele de groază de la bordul, după ce copilotul îl njunghiase pe pilot și plănuia să prăbușească aeronava într-un zgârie-nori.

„Acest instalator, care nu mai pilotase un avion înainte, a avut puterea de a ridica manșa avionului. Cine s-ar fi gândit la asta? Și nu e vorba că avioanele de azi sunt diferite, dar el chiar a făcut câteva manevre din manșă”, a spus Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Trump a adăugat că instalatorul era un mare fan al emisiunii „Dezastre în aer”.

„Atunci când a fost întrebat de ce a făcut asta, el a zis că se uită la emisiunea aia «Dezastre în aer». Știți emisiunea? E o nebunie. Nu am vrut niciodată să mă uit la ea. Nu-mi place să mă uit la ea, pentru că acolo se întâmplă numai lucruri rele. Dar el a spus că se uită la emisiune mult și a învățat, într-un fel, din acel show, cum să piloteze. În emisiunea aia se tot spune «Dacă se întâmpla asta, nu se mai întâmpla ailaltă», așa că el a pus mâna pe manșă a tras și a stabilizat avionul”, a adăugat președintele SUA.

Trump a revenit apoi și a spus că, de fapt, s-a uitat la „câteva episoade, dar apoi nu am vrut să mă mai uit”.

„Poate că ar trebui să mă uit și eu la «Dezastre în aer»”, a spus Donald Trump.

Instalatorul israelian, pe nume Yaniv Hayoun, a povestit că, după atacul din cabină, niciunul dintre piloți nu mai era la manșă: unul se afla pe podea, iar celălalt era la panoul cu instrumente, încercând „să scoată avionul din funcțiune”.

„Am chemat mai mulți israelieni și au venit alți doi tipi. L-am imobilizat (pe atacator) apoi am apucat comenzile și am început să trag înapoi de manșă”, a relatat el.

Hayoun a relatat cum a intrat cu greu în cabină peste pilotul Machechar, care era rănit, cum l-a tras pe agresor de pe panoul de control aplicându-i o priză de sufocare la gât și a cum a preluat apoi temporar controlul manșei. El a glumind spunând că a știut cum să oprească avionul din prăbușire pentru că s-a uitat la serialul documentar „Dezastre în aer”.