Când ar putea China să atace Taiwanul: Oficialii americani spun că 2027 nu mai e cel mai probabil scenariu

Beijingul vrea să vadă rezultatul alegerilor din Taiwan din 2028. FOTO: Profimedia Images

Oficialii americani consideră că o invazie chineză în Taiwan înainte de 2028 este din ce în ce mai puțin probabilă, în pofida instrucțiunilor președintelui chinez Xi Jinping ca armata sa să fie pregătită până în 2027 să preia prin forță, dacă va fi necesar, insula guvernată democratic, au declarat persoane familiarizate cu evaluările SUA, pentru Reuters.

Printre principalele motive se numără întârzierile în ceea ce privește pregătirea militară, pe fondul campaniei anticorupție a Partidului Comunist Chinez, precum și dorința Beijingului de a vedea rezultatul alegerilor din Taiwan din 2028, despre care unii oficiali chinezi speră că ar putea aduce la putere un guvern mai dispus să accepte aducerea insulei sub controlul Chinei, potrivit a doi oficiali americani.

Beijingul ar putea recurge tot mai mult la forță în 2028 și după acest an dacă, în urma alegerilor din Taiwan, Partidul Democrat Progresist (DPP) va obține un al patrulea mandat consecutiv și, în special, dacă actualul președinte Lai Ching-te va fi reales, au adăugat sursele.

"Dacă se întâmplă asta, cred că 2028 devine destul de complicat", a declarat unul dintre oficialii americani.

Lai, care a preluat funcția în urmă cu doi ani, și partidul său de guvernământ, DPP, susțin identitatea distinctă a Taiwanului față de China, o poziție care provoacă frecvent furia Beijingului, care consideră insula o parte inalienabilă a teritoriului chinez. Taiwanul respinge ferm revendicările Chinei și afirmă că doar populația sa își poate decide viitorul.

Evaluarea, care nu a mai fost relatată anterior, reprezintă o actualizare importantă a înțelegerii existente de ani de zile în rândul oficialilor americani, potrivit căreia Xi dorea ca armata chineză să fie pregătită să preia Taiwanul prin forță în 2027, anul centenarului fondării Armatei Populare de Eliberare. China nu a exclus niciodată folosirea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, dar nu a confirmat public niciodată existența unui ordin privind pregătirea pentru 2027.

Ambasada Chinei în SUA și reprezentanța Taiwanului la Washington nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Într-un discurs susținut în această săptămână, Xi s-a referit la Taiwan și a vorbit despre promovarea dezvoltării pașnice a relațiilor dintre cele două maluri ale strâmtorii Taiwan, în vederea realizării "reunificării".

Beijingul este precaut

Reperul din 2027, despre care analiștii spun că se referă la pregătirea militară a Chinei și nu la un calendar pentru o invazie, a creat de ani de zile un sentiment de urgență în cadrul mai multor administrații americane, în eforturile de contracarare a Chinei în regiunea Asia-Pacific.

Comunitatea americană de informații a sugerat anterior că Beijingul este precaut. În evaluarea anuală a amenințărilor, publicată în martie, aceasta a afirmat că China nu avea, cel puțin la acel moment, un plan de a invada Taiwanul anul viitor și că prefera în continuare să preia controlul asupra insulei fără folosirea forței, dacă acest lucru era posibil.

SUA sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului, în pofida absenței relațiilor diplomatice oficiale, iar oficialii americani au oferit evaluări diferite cu privire la măsura în care China ar putea considera alegerile prezidențiale din SUA din 2028 un indicator important pentru o eventuală acțiune militară.

Președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat probabilitatea unei invazii chineze în Taiwan în timpul mandatului său, ajungând chiar să spună anul trecut că Xi i-ar fi transmis că China nu va invada Taiwanul cât timp Trump se află în funcție.

Trump a făcut puține comentarii despre Taiwan după ce l-a primit pe Xi la Washington săptămâna trecută, spunând doar că problema Taiwanului a fost discutată în timpul întâlnirii și că Xi i-a înțeles poziția.

China consideră Taiwanul cea mai importantă problemă a sa și o chestiune care ține de suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei.

Beijingul a cerut încetarea vânzărilor de arme americane către Taiwan. De la vizita sa în China din luna mai, Trump a amânat aprobarea unui nou pachet de armament în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, descriindu-l drept o "monedă de negociere".

De ani de zile, strategia SUA s-a concentrat pe înarmarea Taiwanului astfel încât acesta să poată rezista suficient de mult forțelor chineze pentru ca Statele Unite și alte țări să îi poată veni în ajutor.