Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că va anula întâlnirea bilaterală din septembrie, dacă SUA trimit armament Taiwanului

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China a transmis Statelor Unite că intenţionează să anuleze o întâlnire planificată între liderii celor două ţări, programată pentru sfârşitul acestei luni, dacă guvernul american aprobă până atunci noi vânzări de armament către Taiwan, au declarat, sâmbătă, mai multe surse informate cu privire la relaţiile bilaterale, citate de agenţia de presă niponă Kyodo și Agerpres. În acelaşi timp, liderul de la Casa Albă a spus într-un interviu că nu s-ar opune ideii ca producătorii auto chinezi să construiască maşini în Statele Unite, în ciuda opoziţiei membrilor Congresului şi a companiilor auto americane.

Donald Trump acordă o mare importanţă organizării summitului cu dictatorul chinez, Xi Jinping, dorind să bifeze realizări diplomatice înaintea alegerilor legislative intermediare din noiembrie.

În perspectiva vizitei iminente a lui Xi, China şi-a repetat poziţia conform căreia problema Taiwanului reprezintă o „linie roşie” în relaţiile bilaterale, potrivit surselor citate de Kyodo.

China revendică insula autoguvernată democratic ca parte a teritoriului său, susţinând necesitatea reunificării, inclusiv prin forţă, dacă va fi cazul.

Cu ocazia întâlnirii cu Trump la Beijing, la jumătatea lunii mai, Xi i-a transmis preşedintelui american că Taiwanul este „cea mai importantă problemă” în relaţiile dintre cele două ţări, avertizând asupra riscului unui conflict în cazul unei gestionări necorespunzătoare a situaţiei. La acea vreme, Trump a declarat într-un interviu televizat că vânzările de armament către Taiwan ar putea constitui „un instrument de negociere foarte valoros” în relaţia cu China, afirmaţie care a generat îndoieli cu privire la angajamentele de securitate asumate de multă vreme de SUA faţă de aliaţii săi din Asia.

Intensificarea activităţilor militare ale Chinei în Strâmtoarea Taiwan şi în zonele adiacente a alimentat temerile privind o posibilă invazie şi un conflict regional de amploare, care ar putea implica Statele Unite şi aliaţii acestora.

În baza legii privind relaţiile cu Taiwanul, adoptată de Congresul SUA după ce guvernul american a întrerupt relaţiile diplomatice cu Taiwanul în favoarea Chinei, în 1979, Statele Unite furnizează armament Taiwanului pentru a-l ajuta să-şi menţină o capacitate adecvată de autoapărare. În decembrie anul trecut, administraţia Trump a anunţat un pachet de vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari - cel mai mare de acest gen de până acum, decizie care a provocat o reacţie vehementă din partea Chinei.

Summit-ul Trump-Xi se desfășoară pe 24 septembrie

Trump a anunţat că îi va primi pe Xi şi pe soţia acestuia la Casa Albă pe 24 septembrie şi că va organiza un dineu oficial în onoarea lor. Guvernul chinez nu a făcut niciun anunţ oficial cu privire la vizita lui Xi în Statele Unite.

Conflictul SUA cu Iranul ar putea figura, de asemenea, printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii, având în vedere că regimul de la Beijing este partenerul economic cheie al Iranului. În contextul în care conflictul declanşat de Trump cu Iranul la sfârşitul lunii februarie continuă fără a se întrevedea un sfârşit iminent, administraţia de la Washington a exercitat presiuni asupra Chinei pentru a o determina să nu facă afaceri cu Iranul.

Totuşi, potrivit uneia dintre sursele Kyodo, „China a adoptat o atitudine cooperantă şi nu blochează dialogul cu Statele Unite”.

Departamentele Trezoreriei şi Comerţului au un rol-cheie în negocierile Chinei cu SUA, președintele american și dictatorul chinez ar urma să discute numeroase chestiuni economice esenţiale, inclusiv un potenţial acord de reducere a tarifelor vamale pentru bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari de fiecare parte.

De asemenea, potrivit surselor, stabilirea unui cadru de dialog privind siguranţa inteligenţei artificiale va figura, cel mai probabil, printre priorităţile de pe agendă.

În acelaşi timp, într-un interviu acordat postului Fox News, Donald Trump a declarat că nu s-ar opune ideii ca producătorii auto chinezi să construiască maşini în Statele Unite, în ciuda opoziţiei ferme din partea membrilor Congresului şi a companiilor auto americane.

„Dacă China ar dori să vină şi să deschidă o fabrică pentru a-şi produce maşinile aici, aş fi de acord cu acest lucru”, a spus Trump. „Japonia face acest lucru, dar angajează oameni de-ai noştri. Esenţial este că angajează oameni de-ai noştri”, a afirmat el, adăugând că nu vrea ca producătorii auto chinezi să construiască maşini în Mexic pentru a le exporta ulterior în Statele Unite. „Nu critic maşinile chinezeşti”, a insistat Trump.