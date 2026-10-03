În orașul care a inspirat „La Răsărit de Eden”, acum un serial de succes Netflix, viața americanilor este, în realitate, un coșmar

Soluțiile nu sunt ușor de găsit. Costul vieții în creștere a devastat Salinas. Locuințele noi au crescut foarte lent, iar o politică de stabilizare a chiriilor a divizat profund locuitorii.

„Totul s-a schimbat”

„Steinbeck a avut o relație conflictuală cu orașul său natal”, a spus Gavin Jones, directorul departamentului de engleză de la Universitatea Stanford și cercetător Steinbeck, o relație pe care a reflectat-o ​​adesea în scrierile sale.

Pentru multe dintre personajele lui Steinbeck, California și terenurile sale agricole se dovedesc, în cele din urmă, a fi dezamăgiri crunte după tot ce au sacrificat pentru a ajunge acolo.

„Este un fel de pământ făgăduit. Este acest tărâm al bogăției”, a spus Jones despre rolul pe care Salinas l-a jucat în capodopera lui Steinbeck.

„Dar, bineînțeles, este și un paradis decăzut. Nu este chiar Edenul, este la Răsărit de Eden”, a spus el.

Steinbeck s-a născut într-o familie solidă din clasa de mijloc și a crescut într-o casă în stil victorian, cu turnulețe, care se află și astăzi la doar câteva străzi distanță de centrul orașului Salinas. Jones a criticat mult timp ipocrizia și „subdezvoltarea” pe care le-a observat în mediul său demografic social și a lucrat alături de muncitori imigranți la fermele din apropiere, în timp ce vizita și ieșea de la Universitatea Stanford.

„Steinbeck era, de asemenea, foarte american în viziunea sa idealizată asupra mobilității sociale, ascensiunii și a libertății de decizie și probabil ar fi fost indignat de dificultățile legate de accesibilitate cu care mulți încă se confruntă în SUA, accentuate de economia actuală, în care bogații se îmbogățesc pe măsură ce săracii alunecă în cealaltă parte”, a adăugat Jones.

„Ne întrebăm dacă nu cumva condițiile sunt atât de diferite astăzi în valea centrală, în special pentru muncitorii agricoli față de condițiile pe care le reprezenta Steinbeck în anii 1930”, a spus Jones.

Gaye Freedman, în vârstă de 75 de ani, și soțul ei căutau un loc accesibil de ani de zile înainte de a se muta în Salinas în 2017, unde fiul lor își creștea copilul ca tată singur. Deși au trecut cu vederea orașele mai accesibile din nordul Californiei, vremea frumoasă pe tot parcursul anului, dimineți răcoroase și cețoase care lasă loc după-amiezelor blânde, precum și îngrijirea medicală la îndemână pentru adulții în vârstă le-au ușurat decizia.

Însă Freedman, care a obținut un doctorat în psihologie educațională de la Universitatea din California de Sud, nu a reușit să găsească prea mult de lucru în Salinas care să fie plătit peste salariul minim. În prezent, lucrează cu jumătate de normă la o școală.

Între locurile de muncă cu jumătate de normă și asistența socială, Freedman și soțul ei câștigă în total aproximativ 75.000 de dolari și plătesc 1.850 de dolari pentru apartamentul lor cu un dormitor, care a devenit o unitate cu chirie stabilizată în 2024.

După plățile pentru chirie și Medicare, nu le-a mai rămas prea mult de cheltuit pe alimente, benzină și întreținerea neașteptată a mașinii lor veche de 14 ani.

„Este prima dată în viața mea când a trebuit să mă gândesc la ce gătesc, pentru că nu-mi permit să gătesc ce aș găti de obicei. Mâncăm mult mai multe tocănițe, spaghete și pui. Mă gândesc cu siguranță la ce ajunge mai mult de o zi”, a spus ea.

Freedman și soțul ei s-au gândit să se mute, dar multe dintre orașele accesibile din apropiere nu au facilități medicale sau infrastructură care vor fi cruciale pentru cuplu pe măsură ce îmbătrânesc.

Alți locuitori au exprimat îngrijorări similare legate de faptul că vor fi eliminați din locuințe din cauza costului vieții. Salvador Herrera, în vârstă de 52 de ani, un fost muncitor în construcții care a crescut în Salinas, a spus că au apus vremurile copilăriei sale, când o familie își putea crește copiii în propriul apartament sau în propria casă. În Salinas, este acum ceva obișnuit ca mai multe familii să locuiască împreună: garajele sunt despărțite cu perdele, dormitoarele individuale sunt pline de copii mici și părinți iar băile sunt comune între zeci de persoane.

Herrera își întreține familia folosind indemnizații de invaliditate după ce un accident la locul de muncă l-a făcut incapabil să lucreze. Chiria în creștere a însemnat, uneori, săptămâni în care are doar 50 de dolari de cheltuit pe alimente pentru el și cei doi copii ai săi.

„Totul s-a schimbat. Mai ales locuințele, sunt mult prea scumpe. Și salariile sunt mici în zilele noastre”, a spus el.

Experții în imobiliare spun că apropierea orașului Salinas de Silicon Valley o face vulnerabilă la aceleași probleme legate de locuințe cu care se confruntă restul zonei Bay Area.

Terenurile agricole din jur fac, de asemenea, dificilă extinderea și construirea acolo, toate acestea ducând la o lipsă persistentă de locuințe, care a împins prețurile în sus timp de ani de zile. Între timp, venitul mediu al unei gospodării în Salinas este de puțin sub 90.000 de dolari, comparativ cu un venit mediu de aproximativ 150.000 de dolari în San Jose sau San Francisco.

„Ne-am lăsat atrași încă de la început de economia din Bay Area. Toate provocările economice din Bay Area au impact asupra orașului Salinas și asupra acestei zone, fără oportunități economice corespunzătoare”, a declarat primarul orașului Salinas, Dennis Donohue.

Toată această presiune apare chiar dacă în California se aplică unele dintre cele mai progresiste politici privind locuințele din SUA, cu plafonări ale chiriilor pentru majoritatea gospodăriilor la nivel de stat și protecții suplimentare la nivel local. Totuși, locuitorii se confruntă cu cele mai mari costuri lunare medii ale locuințelor din țară, conform celor mai recente date ale recensământului.

Criticii din ambele părți ale politicii l-au criticat parțial pe guvernatorul statului, Gavin Newsom, pentru criza costului vieții din stat, inclusiv pentru costurile uriașe ale locuințelor. Newsom, care ia în considerare o candidatură la președinție, l-a învinovățit pe Trump, dar este foarte posibil ca alegătorii și adversarii săi să dea vina pe el.

Între timp, locuințele sunt una dintre cele mai importante probleme la urne: un sondaj recent realizat de CNBC a constatat că prețul ridicat al locuințelor a fost cea mai presantă preocupare pentru alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani.

„Probleme în paradis”

Consiliul orașului Salinas le-a oferit lui Freedman și multor altor familii aflate în dificultate o gură de aer în 2024, când a adoptat o ordonanță de stabilizare a chiriilor care a plafonat creșterile anuale ale chiriilor pentru anumite proprietăți multifamiliale de închiriat fie la 2,75%, fie la trei sferturi din rata anuală a inflației, oricare dintre acestea este mai mică. Freedman spune că a economisit deja mii de dolari datorită plafonărilor pe care proprietarul ei le impune acum creșterilor chiriilor în fiecare an.

Însă orașul a fost puternic divizat în această privință. Când un nou consiliu al orașului a preluat conducerea anul următor, acesta a abrogat politica, argumentând că ordonanța penaliza pe nedrept proprietarii de apartamente și ar descuraja construcția de locuințe.

Un referendum a fost anunțat pentru noiembrie anul acesta, după ce grupurile de susținere au adunat suficiente semnături. Stabilizarea chiriilor va rămâne până atunci, dar nu este clar unde vor ajunge alegătorii.

„Este o problemă profund emoționantă pentru Salinas”, a declarat Tony Barrera, un rezident de multă vreme și reprezentant al consiliului local, care s-a numărat printre minoritatea care a votat pentru menținerea stabilizării chiriilor în 2025.

Districtul său susține în mod covârșitor menținerea măsurilor: 70% sunt chiriași și 80% sunt lucrători agricoli. Aproximativ o treime sunt fără acte, ceea ce înseamnă că nu vor putea vota în toamnă.

Dar și-a exprimat îngrijorarea că proprietarii din districtul său nu își vor putea permite ipoteca sau întreținerea proprietății în urma acestei ordonanțe.

„Dacă își vând casele, acest lucru ar putea duce la creșterea și mai mare a chiriilor pentru alegătorii săi”, a spus el.

Matt Huerta, expert în locuințe accesibile din Salinas și susținător al stabilizării chiriilor, a declarat că proprietarii pot solicita scutiri dacă trebuie să majoreze chiriile mai mult decât permite ordonanța.

„Recunoaștem că uneori costurile sunt mai mari decât inflația. Uneori apar tarife și, dintr-o dată, nu mai poți obține frigiderul sau fierbătorul de apă. Există o procedură pentru asta”, a spus el.

Amy Salmina, administrator de proprietăți în Salinas, a declarat că mulți dintre proprietarii de case din clasa de mijloc cu care lucrează și-au vândut proprietățile din cauza creșterii costurilor. Majoritatea au peste 60 de ani și au cumpărat proprietăți de închiriat ca investiție, dar creșterea impozitelor pe proprietate și a asigurărilor le-a adus în cele din urmă pierderi mai mari.

„Avem atât de mult ajutor pentru persoanele cu venituri mici, ceea ce este minunat, dar uităm de clasa de mijloc”, a adăugat ea, referindu-se la familiile care câștigă „prea mulți bani pentru a primi asistență sau pentru a obține locuințe pentru persoanele cu venituri mici”.

Familia Salminei locuiește în Salinas de patru generații, dar ea se îndoiește că și copiii ei își vor permite să rămână.

„Fiul meu e pompier. Nici măcar nu știu cum vor putea să-și cumpere o casă. Le-am spus tuturor copiilor mei: «Uite, dacă nu aveți două venituri, nu veți putea sta aici»”, a spus ea.

Cei care luptă împotriva stabilizării chiriilor spun că legea ar exacerba criza locuințelor din oraș, deoarece ar putea descuraja investitorii sau dezvoltatorii care doresc să construiască în zonă. Însă susținătorii spun că ordonanța orașului privind stabilizarea chiriilor se aplică doar clădirilor construite înainte de 1995, astfel încât unitățile nou construite pot fi listate în continuare la prețul pieței.

Ani de zile, orașul s-a confruntat cu o ofertă de locuințe care nu a ținut pasul cu populația sa.

„Chiar dacă consiliul orașului Salinas a aprobat în 2008 un plan de construire a 11.500 de unități rezidențiale noi, Marea Recesiune a făcut aproape imposibilă finanțarea oricărei construcții noi, care se afla la acea vreme în mijlocul primului său mandat de primar”, a declarat Donohue.

Construcțiile noi au fost, de asemenea, oprite de pandemia de Covid și au fost lente în a se relua chiar și șase ani mai târziu. Acum, cu ratele ipotecare care depășesc 7%, un maximum al ultimelor 20 de luni, și Rezerva Federală a SUA pe cale să majoreze în continuare ratele dobânzilor, costurile de împrumut exacerbează criza.

Însă Donohue este optimist în ceea ce privește viitorul orașului, despre care spune că exportă „legume și prea mulți dintre copiii noștri”. El și alți oficiali locali încearcă să aducă mai multe oportunități de angajare în zonă, în timp ce consiliul local a aprobat recent un plan de asistență pentru avansul pentru cei care cumpără o casă pentru prima dată.

„Sunt primarul orașului natal al lui John Steinbeck. Dacă vreun oraș ar trebui să știe cum să spună o poveste, acesta ar trebui să fie. Sunt încrezător că orașul, cartea, vor avea un final fericit”, a spus Donohue.