Andy Burnham ar putea porni procesul de readerare a Marii Britanii la UE. Un sondaj arată că jumătate dintre britanici vor înapoi

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Aproape jumătate dintre alegătorii din Regatul Unit susțin revenirea țării în Uniunea Europeană, potrivit unui nou sondaj de opinie care îi oferă un avantaj lui Andy Burnham în dezbaterea privind Brexitul, mai ales după ce prim-ministrul britanic s-a arătat cât se poate de deschis la ideea readerării la Uniunea Europeană, la peste zece ani de la referendumul pentru Brexit, relatează The Independent. Revenirea în UE este susținută de 49% dintre cei 11.461 de respondenți chestionați de Messina Group, față de 28,5% care se opun, potrivit The Guardian.

Sondajul a constatat, de asemenea, că renegocierea relației Regatului Unit cu UE ar putea crește scorul electoral al Partidului Laburist cu până la șapte puncte procentuale, majoritatea voturilor suplimentare venind de la Verzi și Liberal-Democrați în toate scenariile care presupun legături mai strânse cu UE.

Datele apar la câteva zile după ce prim-ministrul a recunoscut că ar putea merge „până la capăt” și propune revenirea în UE, în timp ce analizează viitoarea relație a Regatului Unit cu UE. El a sugerat, de asemenea, că este „posibil” ca următorul program electoral al laburiștilor să includă un referendum privind apartenența la UE.

Opțiunea preferată de britanici

Sondajul a analizat mai multe variante privind relația Regatului Unit cu UE. A doua cea mai populară opțiune a fost păstrarea relației actuale, dar eliminarea unui număr cât mai mare de bariere comerciale, susținută de 48,2% dintre respondenți și respinsă de 20,9%.

Pe locul următor s-a aflat aderarea la uniunea vamală. Potrivit articolului, 47,1% dintre respondenți s-au declarat în favoarea acestei opțiuni, iar 20,7% împotrivă.

Aproape o treime dintre participanții la sondaj, realizat în rândul adulților din Regatul Unit între 12 și 24 septembrie, au spus că ar fi necesar un referendum înainte ca țara să revină în UE. Peste unul din șase a considerat că ar fi suficient un mandat obținut în urma alegerilor generale, iar aceeași proporție a spus că decizia ar putea fi luată de Parlament.

Mai mult de un sfert dintre respondenți, 25,9%, au spus că vor ca Regatul Unit să revină imediat în UE. O proporție ușor mai mică, 22,9%, a spus că acest lucru ar trebui să se întâmple în următorii trei ani, iar 8,4% au ales un termen de până la zece ani.

„Brexit a făcut mai mult rău decât bine”

În primul său discurs la conferința Partidului Laburist în calitate de lider, Burnham a spus că Brexit-ul a făcut „mai mult rău decât bine” și a promis să prezinte țării diferitele opțiuni în perioada unui summit Regatul Unit-UE, despre care a spus că va avea loc în noiembrie.

El a insistat că „nu este vorba despre a sări direct la un referendum”, în timp ce încearcă să găsească un consens politic privind viitoarea relație a Regatului Unit cu UE.

Burnham a spus, însă, că, dacă opinia publică se va îndrepta „spre” susținerea revenirii în UE, ar putea include în următorul program electoral angajamentul de a organiza un vot pe această temă.

De asemenea, el nu a exclus posibilitatea de a evita un referendum și de a candida la următoarele alegeri generale cu promisiunea revenirii în UE.

Nigel Farage a calificat decizia prim-ministrului de a redeschide dezbaterea privind Brexitul drept o „greșeală politică foarte mare”. Liderul Reform UK, unul dintre principalii susținători ai Brexitului înaintea referendumului din 2016, a spus, joi, că poziția liderului laburist față de UE contrazice interesul său pentru descentralizare.

„Acesta este prim-ministrul care susține descentralizarea”, le-a spus Farage jurnaliștilor.

„Chiar și simpla luare în calcul a revenirii pe piața unică, în uniunea vamală, ca să nu mai vorbim despre Uniunea Europeană însăși, este opusul descentralizării: un transfer masiv de puteri către o autoritate în fața căreia Parlamentul nu ar mai putea face nimic pentru a schimba lucrurile.

„Mi se pare, așadar, complet contradictoriu”.

El a avertizat că Burnham „a deschis ușa pentru Reform într-un mod extraordinar” prin promisiunea de a analiza opțiunile privind viitoarea relație a Marii Britanii cu Uniunea Europeană. Între timp, președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, au salutat declarațiile lui Burnham în timpul unei conferințe de presă comune la Madrid.

Macron a spus că acestea reprezintă „o veste foarte bună” atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Europa, glumind: „Bine ați revenit”.

Sanchez a spus că Brexitul a fost o „pierdere uriașă” atât pentru populația Regatului Unit, cât și pentru proiectul european și că Spania ar „primi cu brațele deschise” Regatul Unit dacă acesta ar decide să revină.