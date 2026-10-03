Rusia îi amenință pe diplomații străini să plece din Kiev pentru că „îi paște un pericol de moarte”

3 minute de citit Publicat la 17:02 03 Oct 2026 Modificat la 17:02 03 Oct 2026

Atacurile tot mai dese și mai dure ale rușilor au făcut dezastru în Kiev în ultimele săptămâni. Foto: Profimedia Images

Ministerul rus de externe i-a avertizat sâmbătă, 3 octombrie, pe cetățenii străini și diplomații aflați la Kiev că se confruntă cu un „pericol de moarte”, anunțând că forțele ruse vor continua atacurile masive asupra Ucrainei și capitalei, relatează Kyiv Post. Amenințarea vine după ce Kievul a respins informațiile potrivit cărora ambasade occidentale ar pregăti planuri de evacuare, pe fondul intensificării atacurilor cu rachete și drone asupra infrastructurii de transport a capitalei ucrainene.

Ministerul rus de externe a emis sâmbătă, 3 octombrie, un avertisment pentru cetățenii străini și personalul diplomatic din Kiev, susținând că rămânerea în capitala ucraineană reprezintă un „pericol de moarte” în condițiile în care forțele ruse continuă atacurile aeriene în întreaga țară, potrivit presei de stat ruse.

Într-un comunicat oficial, Kremlinul i-a avertizat pe cetățenii străini, inclusiv pe reprezentanții acreditați ai misiunilor diplomatice, să nu rămână la Kiev și să nu călătorească pe teritoriul Ucrainei.

Ministerul rus de externe a susținut că forțele armate vor intensifica în mod sistematic bombardamentele aeriene, descriind operațiunile drept „atacuri masive de represalii” care vor continua.

Avertismentul Rusiei marchează o escaladare clară a retoricii la adresa ambasadelor străine care funcționează la Kiev și vine în timpul unui nou val intens de atacuri cu rachete balistice și drone cu reacție asupra capitalei, care au vizat districtele administrative centrale, podurile peste Nipru și rețelele de utilități.

Amenințări la adresa corpului diplomatic

Declarația din partea dictaturii ruse vine imediat după relatări internaționale privind eventuale planuri de urgență pregătite de ambasadele occidentale din capitală.

The Guardian a relatat că diplomați occidentali de rang înalt au elaborat planuri pentru evacuarea personalului din Kiev către orașul Liov, din vestul Ucrainei, sau peste graniță, în estul Poloniei, dacă Kremlinul ar începe să lovească în mod deliberat misiuni diplomatice străine.

Diplomații occidentali citați în articol au spus că, deși misiunile mențin public o prezență diplomatică neîntreruptă pentru a nu-i oferi Moscovei o victorie simbolică, evaluările interne avertizează că situația de securitate din capitală se deteriorează rapid înaintea iernii.

Ministerul ucrainean de externe a respins, însă, informațiile potrivit cărora reprezentanțele străine s-ar pregăti să se retragă.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhii Tihii, a precizat, vineri, că protocoalele diplomatice internaționale prevăd notificarea oficială prealabilă a guvernului țării-gazdă înainte ca o misiune să fie relocată și a spus și că nicio ambasadă din Kiev nu a transmis vreo notificare sau solicitare în acest sens.

În ciuda alertelor aeriene repetate și a pagubelor provocate infrastructurii urbane din apropiere, misiunile diplomatice aliate și-au menținut activitatea neîntreruptă la Kiev de la revenirea lor, la jumătatea anului 2022, după înfrângerea forțelor ruse din jurul capitalei.

Departamentul de Stat al SUA, care menține pentru Ucraina avertismentul de călătorie de nivel 4, „Nu călătoriți”, din cauza ostilităților în desfășurare, a confirmat că Ambasada Statelor Unite la Kiev rămâne deschisă, are personal la post și funcționează în continuare.

Atacuri asupra infrastructurii

Amenințările Moscovei la adresa corpului diplomatic coincid cu o ofensivă aeriană susținută menită să paralizeze serviciile esențiale ale Kievului, principalele artere de circulație și infrastructura de transport.

Vineri, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat că menținerea funcțiilor de bază ale orașului în condițiile atacurilor neîncetate cu rachete și drone a devenit o problemă urgentă de „siguranță și supraviețuire” pentru cei aproximativ trei milioane de locuitori ai capitalei.

Kliciko a avertizat că autoritățile municipale nu mai pot funcționa după regulile din timp de pace în condițiile în care atacurile lovesc poduri, instalații energetice și cartiere rezidențiale. Avertismentul primarului a fost întărit de atacurile succesive cu drone asupra podurilor strategice care traversează Niprul.

Autoritățile municipale au fost nevoite să închidă vineri circulația rutieră pe Podul de Sud, după ce lovituri repetate cu drone au avariat carosabilul și barierele de protecție din zona pe unde trece linia verde a metroului.

Sâmbătă dimineață, o dronă rusească cu reacție a lovit Podul de Nord, rupând cablurile aeriene ale troleibuzelor și avariind carosabilul, ceea ce a întrerupt traficul spre vest.