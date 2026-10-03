Copilotul zborului FlyDubai l-ar fi atacat pe pilotul Smit Machchhar cu un topor, anunță Emiratele Arabe Unite

3 minute de citit Publicat la 16:29 03 Oct 2026 Modificat la 16:39 03 Oct 2026

Eroul zborului FlyDubai, pilotul Smit Machchhar a discutat cu premierul indian, într-un apel video. Foto: Captură video/X

Apar noi detalii în cazul pilotului atacat în avionul FlyDubai. Copilotul care a încercat să deturneze avionul l-a lovit pe pilot cu un topor de urgență, aflat în cockpit-ul navei, potrivit procurorului general al Emiratelor Arabe Unite, scrie, sâmbătă, BBC News.

Zborul de la Dubai la Tel Aviv, care transporta peste 170 de persoane, a pierdut 5.200 de metri în altitudine după două ore și jumătate de la începutul călătoriei, înainte ca pasagerii să reușească să-l oprească pe atacator și să preia controlul avionului.

Pilotul atacat, Smit Machchhar, a povestit lupta din cockpit-ul navei: „Eram întins pe podea, rănit. Mi-am spus să mai fac un ultim efort”. Doi piloți de rezervă au aterizat apoi avionul în siguranță în Arabia Saudită, după ce Machchhar a reușit să deschidă ușa, din interior.

Un topor de urgență este de obicei ținut în cabină. Arma folosită a fost o întrebare cheie pentru anchetatori, având în vedere măsurile de securitate stricte de pe o rută atât de sensibilă.

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat presei de stat că anchetele sunt în curs de desfășurare pentru a determina circumstanțele și motivele incidentului.

Copilotul care a lansat atacul a fost un cetățean omanez, potrivit premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Mai multe instituții media, inclusiv Reuters, CNN și The New York Times, l-au numit Hamam al-Hammami. Nu a existat nicio confirmare oficială a acestui fapt, menționează BBC.

În timp ce lucra la o altă companie aeriană, Oman Air, presa americană a relatat că Al-Hammami a fost retras din antrenamentul de zbor din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale și i s-a atribuit un alt rol la compania aeriană națională a Omanului.

„El a absolvit un curs cu învățământ la distanță de trei ani la Buckinghamshire New University din Marea Britanie și a absolvit cu o diplomă în management aviatic în 2023”, a declarat universitatea.

Aceasta a adăugat că nu a urmat nicio pregătire de pilot.

Într-o declarație pentru Fox News, Netanyahu a declarat că, după ce atacatorul a fost imobilizat în timpul zborului, a strigat echipajului: „Omoară-mă, omoară-mă”.

Prim-ministrul israelian a adăugat: „Deci, este clar că a avut gânduri sinucigașe. Pare foarte probabil că avea de gând să prăbușească avionul”.

El a mai spus că atacatorul „a fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste”.

Emiratele Arabe Unite au început să investigheze dacă „incidentul a fost legat de vreo activitate sau scop terorist”, potrivit agenției de știri de stat a țării.

Machchhar, care a fost înjunghiat în atac, a fost dus la un spital din apropiere înainte de a fi transportat cu elicopterul la Abu Dhabi, unde se află în stare stabilă.

Pilotul, care este din India, se afla „în stare bună de sănătate și se recupera bine”, a declarat joi ambasada Indiei în Emiratele Arabe Unite.

La aproximativ două ore și jumătate după ce avionul a decolat de pe Aeroportul Internațional Dubai, a început să piardă altitudine.

Avionul a transmis un cod de „urgență generală”, squawk 7700, înainte de a comuta la squawk 7500, un cod care raporta „interferența ilegală” sau deturnare.

Într-un interviu acordat BBC, un pasager a descris momentul în care și-a dat seama că ceva nu este în regulă.

„Deodată, avionul a început să cadă, ca un roller coaster, cu o forță G masivă. A căzut rapid timp de 20 sau 30 de secunde, apoi s-a echilibrat și a început din nou să cadă. Oamenii au început apoi să se grăbească spre cabină”, a spus Almog Itali.

Președintele israelian Isaac Herzog a declarat joi că alarma a fost dată la bord de o femeie israeliană, Tali Manes, care a auzit agitație venind din cockpit.