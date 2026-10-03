Stegarul Dac a fost reținut după ce ar fi lovit în spate un jandarm, în fața Arestului Central, unde e încarcerat Călin Georgescu

Cezar Avrămuţ, cunoscut și ca „Stegarul dac” a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4. Foto: Agerpres

Cezar Avrămuţă, cunoscut ca „Stegarul dac”, a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore, fiind acuzat că a agresat vineri seara un jandarm în timp ce se afla în faţa Arestului Central al Capitalei, unde se desfăşoară de câteva zile un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu, informează Agerpres.

„La data de 2 octombrie 2026, în jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie au fost sesizaţi de către cadrele Jandarmeriei Române cu privire la faptul că un bărbat l-ar fi agresat pe unul dintre jandarmii care acţionau pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, în faţa arestului central din cadrul DGPMB. În fapt, la data de 02.10.2026, în jurul orei 19:15, în timp ce inculpatul se afla în public, într-o zonă din Sectorul 4, l-ar fi lovit cu mâinile în zona spatelui pe un jandarm din cadrul DGJMB, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 59 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o altă cauză. Bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 14 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor, în acest context cazul fiind preluat de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care s-a sesizat cu privire săvârşirea infracţiunii de ultraj”, a anunţat sâmbătă Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.

Oficiali din cadrul Poliţiei Capitalei au confirmat că agresorul este Cezar Avrămuţă.

„Stegarul dac” a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere legală.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu se află de marţi în Arestul Central al Capitalei, fiind arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Măsurile luate de Jandarmerie în fața clădirii Arestului Central

Jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică „pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces” sediul Arestului Central din Capitală, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Române.

„Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator. Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă”, a precizat instituția citată.

Jandarmii au anunțat că au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. „Totodată, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 și art. 257 din Codul Penal (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și Ultraj)”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.