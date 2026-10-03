Două cutremure au avut loc în Vrancea, sâmbătă dimineața, la interval de două ore. Ce magnitutdini au avut

<1 minut de citit Publicat la 08:40 03 Oct 2026 Modificat la 08:40 03 Oct 2026

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs sâmbătă dimineaţa, la ora locală 4:22, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), informează Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 140,9 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.

Cu aproape două ore înainte, la ora 2:41, un alt cutremur, cu magnitudinea 2,9, a fost înregistrat în aceeaşi zonă seismică, dar în judeţul Vrancea, la adâncimea de 136,9 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 92 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.