Antena 3 CNN Actualitate Două cutremure au avut loc în Vrancea, sâmbătă dimineața, la interval de două ore. Ce magnitutdini au avut

Două cutremure au avut loc în Vrancea, sâmbătă dimineața, la interval de două ore. Ce magnitutdini au avut

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 08:40 03 Oct 2026 Modificat la 08:40 03 Oct 2026
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seismograf cutremur seism
Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs sâmbătă dimineaţa, la ora locală 4:22, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), informează Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 140,9 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.

Cu aproape două ore înainte, la ora 2:41, un alt cutremur, cu magnitudinea 2,9, a fost înregistrat în aceeaşi zonă seismică, dar în judeţul Vrancea, la adâncimea de 136,9 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 92 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

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Etichete: seism Vrancea cutremur Buzau Institutul National pentru fizica pamantului

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