40.000 de euro pentru persoanele care aleg să se mute în această zonă din Spania. Și românii se pot încadra în program

3 minute de citit Publicat la 08:00 03 Oct 2026 Modificat la 08:09 03 Oct 2026

Autoritățile oferă sprijin financiar direct persoanelor de cel mult 45 de ani care aleg să se stabilească într-o localitate mică. Foto: Getty Images

Regiunea spaniolă La Rioja oferă subvenții de până la 40.000 de euro persoanelor cu vârsta de până la 45 de ani care cumpără, construiesc sau renovează o locuință într-o localitate cu cel mult 5.000 de locuitori, potrivit Idealista.

În multe zone din interiorul Spaniei, satele pierd locuitori de zeci de ani. La Rioja se numără printre regiunile în care scăderea populației pune presiune pe școli, serviciile medicale și micile afaceri locale. Autoritățile regionale încearcă să schimbe situația printr-un program destinat în special adulților tineri care sunt dispuși să se mute și să își stabilească viața în mediul rural.

„Spania goală” și motivul pentru care La Rioja îi plătește pe tineri să se mute

Multe dintre localitățile rurale din La Rioja fac parte din fenomenul cunoscut drept „Spania goală” („España vaciada”), caracterizat prin depopulare și îmbătrânirea populației. Pe măsură ce numărul locuitorilor scade, școlile, serviciile publice și afacerile locale ajung să fie tot mai greu de susținut.

Prin Planul Revive, autoritățile oferă sprijin financiar direct persoanelor de cel mult 45 de ani care aleg să cumpere o locuință și să se stabilească într-o localitate mică.

În cadrul programului, este considerată „localitate sau centru de populație mic” orice comună, sat sau așezare din La Rioja cu cel mult 5.000 de locuitori.

Banii pot fi folosiți pentru cumpărarea unei locuințe, construirea unei case sau renovarea uneia existente.

Cine poate primi banii și în ce condiții

Programul Revive se adresează persoanelor care au cel mult 45 de ani în momentul depunerii cererii și care îndeplinesc anumite condiții privind cetățenia și veniturile.

Pot aplica cetățenii spanioli, cetățenii altor state din Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European sau din Elveția, precum și membrii de familie care se încadrează în condițiile prevăzute de legislație.

Și cetățenii din afara Uniunii Europene pot beneficia de program, cu condiția să dețină o autorizație valabilă de ședere sau de ședere temporară în Spania.

Locuința trebuie să se afle într-o localitate din La Rioja cu cel mult 5.000 de locuitori.

Ce venituri trebuie să aibă beneficiarii

Există și o limită de venit. Venitul anual al solicitantului nu trebuie să depășească de șase ori valoarea IPREM, indicatorul folosit în Spania pentru stabilirea mai multor tipuri de ajutoare sociale și programe de locuire.

Ce obligații au cei care primesc subvenția

Sprijinul financiar vine și cu o serie de condiții.

Locuința pentru care este acordată subvenția trebuie să devină domiciliul obișnuit și permanent al beneficiarului.

Casa trebuie folosită ca locuință principală timp de cel puțin cinci ani de la data achiziției.

De asemenea, beneficiarul trebuie să se mute în locuință în cel mult trei luni. Stabilirea efectivă în localitate este demonstrată prin certificatul de înregistrare în evidențele locale, cunoscut în Spania drept „empadronamiento”.

Câți bani poate primi un tânăr care se mută într-un sat din La Rioja

Valoarea ajutorului este calculată ca procent din costul eligibil al locuinței și, după caz, al lucrărilor de renovare. Procentul diferă în funcție de numărul de locuitori ai localității.

Prețul maxim eligibil al locuinței, cu sau fără lucrări, este de 180.000 de euro, fără taxe.

Astfel, ajutorul poate ajunge la:

Localități cu până la 500 de locuitori: 40% din costul eligibil, dar nu mai mult de 40.000 de euro

Localități cu 501 până la 2.000 de locuitori: 30%, dar nu mai mult de 30.000 de euro

Localități cu 2.001 până la 5.000 de locuitori: 20%, dar nu mai mult de 20.000 de euro

Cu cât localitatea este mai mică, cu atât procentul decontat este mai mare.

Până când pot fi depuse cererile

Programul Revive se desfășoară pe o perioadă de mai mulți ani, astfel încât cei interesați au timp să își pregătească mutarea.

Perioada principală de depunere a cererilor este până la 1 iunie 2027, inclusiv.

Cererile pot fi depuse online, prin sistemul electronic „Tramitar” de pe site-ul Guvernului regional din La Rioja, sau fizic, la registratura departamentului competent ori la alte registre publice autorizate.

Ce sate și localități sunt eligibile

Planul Revive se aplică în numeroase zone rurale din La Rioja, de la localități cunoscute pentru producția de vin până la mici așezări din zonele montane.

Printre localitățile care se încadrează în limita de 5.000 de locuitori se numără Agoncillo, aflată la est de Logroño, cu mai multe centre de populație și acces rutier bun.

O altă localitate este Alberite, situată în valea râului Iregua și suficient de aproape de Logroño pentru navetă, dar care se încadrează în limita de populație stabilită prin program.

În zona Rioja Baja se află Aldeanueva de Ebro, unde agricultura și viticultura au un rol important, iar locuințele sunt, în general, mai accesibile decât în orașele mari.

Printre localitățile foarte mici se numără și Tobía. În cazul unor astfel de sate, cu mai puțin de 500 de locuitori, poate fi aplicată cea mai mare cotă de finanțare, de 40%.