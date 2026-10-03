„M-ar putea costa 10.000 de lire, dar am nevoie de bani acum”. De ce renunță tinerii din Generația Z la pensii

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Până la începutul lui septembrie, Hassan Nassar, în vârstă de 26 de ani, punea deoparte aproximativ 430 de lire sterline pe lună în pensia ocupațională oferită de NHS, Serviciul Național de Sănătate britanic, scrie BBC.

Medicul de familie rezident, care lucrează în regiunea West Midlands, spune însă că era „foarte strâmtorat financiar”. Așa că a decis să oprească economisirea pentru aproximativ „șase până la 12 luni”.

Are nevoie de bani pentru a îngriji un membru bolnav al familiei, pentru a strânge bani pentru prima locuință și pentru a plăti chiria și ratele la împrumutul de studii.

Știe însă că renunțarea are un cost. Estimează că ar putea pierde între „5.000 și 10.000 de lire” din veniturile de la pensie, din cauza deceniilor de dobândă compusă de care nu va beneficia dacă nu economisește acum.

„Oamenii o să-mi spună: ești nebun, uite ce pierzi pe viitor”, declară el pentru BBC. „Dar eu trebuie să mă uit la ce aș pierde acum dacă n-aș renunța”.

Probleme pe viitor

În Marea Britanie, toți angajații cu vârsta de cel puțin 22 de ani și un venit de peste 10.000 de lire pe an sunt înscriși automat într-o pensie ocupațională, deși există și excepții.

Un procent, de regulă în jur de 5%, este reținut direct din salariul angajatului, la care se adaugă o deducere fiscală. Angajatorul este obligat, la rândul lui, să plătească o contribuție minimă.

Tot mai mulți tineri din Generația Z și milenari renunță însă la aceste scheme din cauza costului vieții. Guvernul a avertizat că aceștia riscă să ajungă la pensii private mai mici decât cei care se pensionează astăzi.

Este o problemă, pentru că, deși majoritatea britanicilor vor primi în cele din urmă o pensie de stat, aceasta asigură doar un nivel minim de venit. Mulți se vor baza pe o pensie privată pentru a o completa.

Hassan spune că plătea lunar 10,7% din venitul brut în pensia ocupațională, iar NHS contribuia cu o sumă substanțială pe deasupra.

Spre deosebire de alți angajatori însă, NHS nu le permite angajaților să-și reducă contribuțiile în perioadele grele.

Per total, el este încrezător că va avea suficient pentru pensie la finalul unei cariere de „30-40” de ani. Este hotărât să revină în schema de pensii cât de curând poate.

Potrivit Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP), aproximativ 22,6 milioane de oameni, adică 90% dintre cei eligibili pentru înscrierea automată, contribuie la o astfel de pensie. Aproximativ 2,5 milioane nu o fac.

Ministrul pensiilor, Torsten Bell, a declarat însă pentru BBC că „un număr tot mai mare de tineri angajați nu economisesc și, per total, există pericolul ca pensionarii de mâine să ajungă la venituri din pensii private mai mici decât cei de azi”.

„Cum să economisesc pentru o casă?”

Evie, 22 de ani, din Cornwall, spune că a refuzat înscrierea în pensia ocupațională la compania de evenimente din Londra unde lucrează.

Absolventă de curând a unei școli de teatru, ea spune că i-ar fi fost greu să-și acopere cheltuielile, inclusiv mâncarea, transportul și cele 800 de lire pe care le plătește pe chirie.

Evie e conștientă că pierde din economiile pentru pensie. Are însă alte nevoi de bani care fac economisirea imposibilă în acest moment.

„Cum să economisesc pentru o casă, cum să economisesc pentru o mașină și să-mi permit și cheltuielile? Nu vreau doar să muncesc zi de zi ca să supraviețuiesc, vreau să muncesc ca să am o viață”.

„Gândiți-vă la cel care veți fi în viitor”

April Leeson, de la firma de consultanță financiară autorizată The Private Office, spune că i-ar sfătui întotdeauna pe oameni să nu oprească plățile la pensie dacă pot evita asta. Chiar dacă asta înseamnă să-și reducă contribuțiile, lucru pe care mulți angajatori îl permit.

Motivul ține parțial de contribuțiile gratuite ale angajatorului, pe care le-ar pierde, dar și de dobânda compusă ratată.

„Vârsta minimă actuală de pensionare este de 57 de ani, așa că orice bani economisiți la 20 și ceva de ani vor avea cel puțin 30 de ani să se capitalizeze și să crească. 100 de lire economisite acum, cu o dobândă compusă de 4% pe an timp de 30 de ani, vor valora mult mai mult decât 100 de lire economisite peste 15-20 de ani”.

Ea îi îndeamnă pe tineri să se gândească în perspectivă. „Chiar trebuie să vă gândiți la cel care veți fi în viitor și la ce îi va trebui acelei persoane ca să se pensioneze confortabil”.

Kharlee, 47 de ani, profesoară din sud-estul Londrei, se regăsește cu siguranță în asta. În ultimii cinci ani, și-a oprit de două ori contribuțiile la pensia ocupațională, din motive financiare.

Ea crede că a pierdut astfel economii de aproximativ 5.000 de lire în fondul de pensie.

Acum stă mai bine financiar. Recent însă a devenit liber-profesionistă și nu mai face parte dintr-o schemă de pensii private, lucru pe care speră să-l schimbe.

„Mi-ar plăcea să simt că pensia mea e sigură, dar nu simt asta. Mă tem că nu voi putea trăi confortabil la vârsta pensionării”.