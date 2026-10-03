Într-un oraș din China, autoritățile organizează nunţi fastuoase pentru tineri, ca să stimuleze natalitatea

Guvernul chinez organizează nunţi fastuoase pentru a creşte natalitatea. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Nanjing Romantic Center, cunoscut și ca Jinling Style Romantic Center, este un spațiu modern dedicat înregistrării căsătoriilor și celebrării romantismului în Nanjing, China, creat pentru a încuraja tinerii să se căsătorească într-un cadru festiv și atractiv. ​Iniţiativa are ca scop creşterea natalităţii, care în ultimii ani a înregistrat o scădere semnificativă. Demografii și analiștii subliniază că aceste inițiative „spectaculoase” și turismul legat de nunți oferă doar un impuls temporar, reprezentând soluții superficiale și parțiale la o problemă mult mai profundă.

Candelabre de cristal, arcade cu flori, coloane romane și un salon de rochii de mireasă, toate însoțite de „Double Happiness Lattes”, o băutură cu tematică de nuntă servită în barurile din noile și elegantele centre de înregistrare a căsătoriilor din China, relatează Il Messaggero.

Aceasta este atmosfera la Nanjing Romantic Center, o veritabilă „Mecca a nunților”. Este vorba despre un oficiu guvernamental de înregistrare a căsătoriilor, situat pe o insulă în formă de inimă, în cadrul pitorescului parc al lacului Xuanwu. Această inițiativă, completată de instalații artistice, baloane roz și spații ceremoniale amenajate în stil tradițional, face parte dintr-o strategie mai amplă promovată de guvernul chinez și de autoritățile locale. Obiectivul Beijingului este de a transforma birourile administrative anoste în spații pline de farmec, extrem de atractive pentru Instagram, în încercarea de a convinge tinerii să se căsătorească și, astfel, de a contracara scăderea ratei natalității.

Criza în cifre

Pentru a contracara criza, autoritățile locale experimentează diverse metode, precum tichete, bonusuri și ceremonii tematice, și transformă sediile administrative tradiționale în decoruri spectaculoase. Acest lucru se întâmplă nu doar în Nanjing, unde situri istorice precum Templul lui Confucius găzduiesc ritualuri în stilul dinastiei Ming, ci în întreaga țară.

În ciuda acestor măsuri, situația demografică rămâne critică. În primele șase luni ale anului 2026, conform datelor Ministerului Afacerilor Civile citate de „South China Morning Post”, numărul căsătoriilor înregistrate a scăzut cu 7,5% față de anul precedent, ajungând la aproximativ 3,28 milioane de cupluri. Guvernul se concentrează pe problema căsătoriilor deoarece, în China, nașterea copiilor și căsătoria rămân strâns legate, majoritatea copiilor provenind din cupluri căsătorite.

În 2025, numărul nașterilor a scăzut la un minim istoric de 7,92 milioane; în același timp, numărul căsătoriilor, deși în creștere față de 2024, rămâne mult sub nivelurile înregistrate în urmă cu un deceniu.

Stimulente guvernamentale

Din perspectivă legislativă, o reformă introdusă în 2025 a simplificat considerabil cadrul normativ, permițând cetățenilor să se căsătorească la oficii de stare civilă speciale, fără a fi necesară dovada domiciliului, și eliminând totodată vechiul carnet „hukou”, adică sistemul chinez de înregistrare a gospodăriilor, introdus oficial de guvernul comunist în 1958 pentru a controla deplasările populației și a planifica economia națională.

Această inițiativă a atras peste 22.000 de cupluri din afara orașului la Nanjing, determinând o creștere cu peste 15% a numărului de căsătorii locale într-un singur an. În ciuda atenției mediatice și a sporirii temporare a numărului de înregistrări în aceste locații la modă, demografii și analiștii subliniază că astfel de inițiative „spectaculoase” și turismul nupțial oferă doar un impuls pe termen scurt, reprezentând soluții superficiale și parțiale pentru o problemă mult mai profundă.

Aceste măsuri nu abordează cauzele structurale ale crizei demografice, întrucât adevăratele obstacole în calea creșterii natalității în China sunt costurile exorbitante asociate educației și creșterii copiilor, precum și presiunea intensă exercitată de piața muncii.