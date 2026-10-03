Bunica de 78 de ani care joacă Fortnite și are zeci de mii de urmăritori. A intrat în Cartea Recordurilor

Cath Bowie este cea mai în vârstă femeie care face streaming de Fortnite. Foto: Profimedia Images

La 78 de ani, Cath Bowie are un hobby mai puțin obișnuit pentru generația ei: joacă Fortnite. Și nu doar de distracție. Scoțianca a devenit un adevărat fenomen pe Twitch, unde este urmărită de aproximativ 24.000 de oameni. Recent, a primit și certificatul Guinness World Records care confirmă un record mondial: este cea mai în vârstă femeie care face streaming de Fortnite, potrivit Heute.

Pe Twitch, Cath este cunoscută sub numele de „grumpygran1948”, adică „bunica morocănoasă 1948”. Numele este însă doar o glumă. „Toată lumea știe că nu sunt deloc morocănoasă”, spune femeia.

A descoperit Fortnite datorită nepotului

Cath a ajuns să joace Fortnite după ce și-a privit nepotul jucând. Jocul a captivat-o atât de mult, încât nu a durat mult până când și-a făcut propriul cont și a început să joace.

La început, nepotul ei nu a fost deloc convins că cineva ar vrea să-și petreacă timpul urmărindu-și bunica jucând Fortnite. Realitatea i-a demonstrat însă contrariul.

Cu umorul, energia și râsul său molipsitor, Cath a început să atragă tot mai mulți spectatori. Comunitatea ei de pe Twitch a crescut constant, iar astăzi aproximativ 24.000 de oameni îi urmăresc transmisiunile.

Pentru ea, jocul nu este despre victorie

Deși joacă Fortnite de ani de zile, Cath spune că nu câștigul este cel mai important lucru pentru ea.

Îi place competiția, dar mai ales întâlnirea cu oamenii din comunitatea sa și conversațiile cu cei care îi urmăresc transmisiunile.

La 78 de ani, Cath Bowie a ajuns astfel să facă parte dintr-o lume asociată, de obicei, cu generații mult mai tinere. Iar recordul Guinness i-a adus și o confirmare oficială a performanței sale: este cea mai în vârstă femeie streamer de Fortnite din lume.