Mihnea are 16 ani și e printre cei mai buni din lume la inteligență artificială: „În România avem foarte multe resurse pentru AI”

Mihnea Teodor Stoica, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de anul acesta. Foto: Antena 3 CNN

Are doar 16 ani și a ajuns deja să concureze cu cei mai buni din lume la inteligență artificială. Mihnea Teodor Stoica, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de anul acesta, de la Astana, contribuind la locul 4 obținut de România într-o competiție cu 108 țări. A început să învețe algoritmică la 8 ani, iar de când s-au înființat olimpiadele naționale de AI a luat aur la fiecare ediție. Acum pregătește un nou proiect: RAISE, o conferință dedicată elevilor și studenților pasionați de inteligență artificială, pe care o organizează pe 17 octombrie, la Universitatea Politehnica din București. Participanții vor asculta cercetători și specialiști din domeniu și se vor putea întrece într-o competiție de AI deschisă tuturor nivelurilor, individual sau în echipă, la fața locului sau online.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Spune-mi care a fost motivul pentru care te-ai mutat din zona de tehnologie, computere, direct către inteligența artificială?

Mihnea Teodor Stoica: Inițial, m-am apucat cu informatica din clasa a III-a și, până să apară acest domeniu, inteligența artificială, eu eram olimpic la informatică. După ce am descoperit această competiție, mi-am dat seama că se potrivește mai mult cu mine. Eu sunt mai orientat spre matematică, statistică, probabilități decât spre informatică și algoritmică. Și de acolo mi-a început toată pasiunea.

Adrian Ursu: E România locul unde să faci performanță în acest domeniu?

Mihnea Teodor Stoica: Da, sunt foarte multe resurse, mai ales, de exemplu, dacă ești la facultate. Mai este și HUB-ul Român de Inteligență Artificială, un proiect care are foarte multe fonduri. Putem face foarte mult AI. Și la liceu o să fie un fel de AI Factory.

Adrian Ursu: Care sunt cei mai tari de pe planetă acum în materie de inteligență artificială, în zona ta și în zona de cercetare și dezvoltare de soluții?

Mihnea Teodor Stoica: Din punct de vedere al concursurilor și al rezultatelor sunt, nu neapărat în ordinea asta, SUA, China, România și Kazahstan.

Adrian Ursu: Cei cu nebunia asta a avertismentelor despre pericolul inteligenței artificiale, care vin tocmai de la creatorii lor... Chiar îl auzeam până și pe Bill Gates zilele trecute vorbind despre posibilitatea dispariției unui miliard de locuitori ai planetei în urma unui eveniment creat de inteligența artificială.

Mihnea Teodor Stoica: Inteligența asta artificială, tu, de exemplu, când o antrenezi, tu poți s-o faci. Și asta, statistic vorbind, tu antrenezi să imite comportamentul pe care vrei tu. Dar s-ar putea să-și dea seama AI-ul că nu trebuie să se poarte așa cum l-ai instruit tu. Sau, sub unele circumstanțe, să se poarte anormal. Adică, practic, este ca și psihologia umană, este destul de similar. Adică, dacă o persoană face ceva rău, nu are neapărat un motiv să facă acel lucru rău, așa ca și AI-ul.

Adrian Ursu: Și atunci e posibil ca, la un moment dat, să capete propriile competențe și să ia propriile decizii și să se dezvolte autonom?

Mihnea Teodor Stoica: În momentul ăsta face, la o scară mai mică, decizii autonome, dar dacă suntem atenți și îl punem foarte mult sub lupă, atunci o să reducem foarte mult riscul ăsta.

Adrian Ursu: Ție îți e teamă de evoluție?

Mihnea Teodor Stoica: Nu neapărat, nu. Dacă oamenii sunt precauți, nu va fi niciun risc. E o situație foarte similară cu energia nucleară. Adică, atâta timp cât ești atent, nu se întâmplă nimic.

Adrian Ursu: Dacă ar fi să-ți desenezi parcursul tău pe următorii 10 ani, unde te vezi?

Mihnea Teodor Stoica: Păi, eu, în principiu, vreau să aplic la facultate, în străinătate. Mă gândesc serios, după ce termin cu facultatea, să mă întorc aici, ori în România, ori să rămân în Europa. Sunt foarte multe situații. Na, viitorul e destul de imprevizibil, mai ales cu viteza la care se dezvoltă, în general, tehnologia.

Adrian Ursu: Spuneai că sunt foarte multe resurse aici, în țară, și că ești convins că asta poate să ajute pe oricine vrea să progreseze. De ce lumea spune că sistemul de educație din România nu e tocmai cel mai competitiv? Că nu te pregătește pentru viață?

Mihnea Teodor Stoica: În inteligența artificială îți trebuie teorie, deci, pe partea asta, sistemul de educație e destul de bun, dar nu este legat, e complet separat. AI-ul nu se predă la școli, se face separat, adică sunt resurse la universități. În principiu, cam asta este sursa principală de unde înveți.

Adrian Ursu: Cu ce se distrează un olimpic la inteligență artificială în lumea reală?

Mihnea Teodor Stoica: Îmi plac jocurile video, am o pasiune și pentru vehicule, trenuri, inginerie electrică, mecanică.

Adrian Ursu: Companiile din România caută resursă umană competentă, pregătită și în zona voastră. Deja îi iau pe unii de mici, din liceu, ca să-i formeze mai departe. Ți se pare că e conectat în momentul de față mediul privat cu ceea ce înseamnă școala românească, pentru a face schimbul ăsta de nevoi?

Mihnea Teodor Stoica: Școala românească, în general, nu. Dar, de exemplu, eu, după rezultatul meu la Olimpiada Internațională de AI, am fost și invitat. Toată echipa României a fost invitată să facă un proiect cu Uniunea Europeană. Adică am vorbit cu vicepreședintele, cred, de la Uniunea Europeană sau de la Comisia Europeană și avem câteva luni să facem un proiect, să discutăm un proiect, o idee. Adică îți oferă oportunități. Odată ce obții aceste rezultate, se deschid multe uși.