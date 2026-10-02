Arhiva Agerpres va fi digitalizată şi vor fi puse la dispoziţie, gratuit, fotografii şi texte adunate din 1889 încoace

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Istoria României va fi doar la un click distanță. Arhiva Agenției Naționale de Presă Agerpres, care adună fotografii și știri încă din 1889, va putea fi consultată online de oricine are o conexiune la Internet. Agenția a obținut o finanțare din fonduri europene pentru digitalizarea acestui patrimoniu, care astăzi există aproape în întregime doar pe hârtie, pe plăci de sticlă și pe filme vechi, expuse degradării.

În următorii trei ani, zeci de mii de fotografii și texte istorice vor fi scoase din sertarele metalice ale agenției și publicate pe o platformă online.

Proiectul vine și cu o unealtă împotriva știrilor false: o platformă care va verifica, cu ajutorul inteligenței artificiale, dacă o imagine este autentică.

"Proiectul care vizează digitalizarea agenţiei Agerpres este o mare bucurie şi o dorinţă pe care o aveam de mult. Arhiva agenţiei se deschide, în sfârşit, pentru toată lumea. Este şi primul proiect european pe care Agerpres îl conduce. Până acum am fost partenerul altor agenţii de presă europene.

Acum ne asumăm coordonarea şi responsabilitatea rezultatelor. Printr-o finanţare de 7,5 milioane de lei, din fonduri europene şi de la bugetul de stat, vom pune online, gratuit, 100.000 de fotografii şi 100.000 de texte adunate din 1889 încoace, care au stat în sertarele metalice ale agenţiei.

Într-o vreme în care ne întrebăm ce este real şi ce nu, aceste documente devin dovezi ale istoriei la îndemâna oricui", a declarat Claudia Nicolae, director general Agerpres.