Intelligent Money Academy, la Suceava. 200 de antreprenori de top caută soluţii pentru salvarea economiei. Mesajul Elisabetei Lipă

Elisabeta Lipă / sursă foto: Profimedia Images

Suceava găzduiește astăzi una dintre cele mai împortante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top caută soluții pentru ca impactul actualului context tot mai dificil asupra companiilor să fie cât mai atenuat.

Se vor căuta cele mai bune strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a locurilor de muncă, acces la resurse și la tehnologii noi.

Antena 3 CNN şi IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață.

Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a participat la conferinţa de la Suceava, în cadrul căreia le-a vorbit tinerilor despre sport, muncă, sacrificii şi obiectivele îndrăzneţe care duc spre performanţă.

"Performanţa este foarte frumoasă când o vezi la TV. Dar ce e în spatele performanţei este foarte greu. Mulţi mă întreabă care e cheia succesului şi le spun că nu există nicio cheie. Există muncă, determinare, ambiţie, există obiective măreţe pe care vrei să le atingi.

Să ştiţi că şi sportul şi domeniul în care activaţi dvs. se bazează pe aceleaşi principii: multă muncă, ambiţie şi obiective îndrăzneţe", a afirmat Elisabeta Lipă.