Cu ce mandat vor merge partidele la Cotroceni. PNL nu va face nicio propunere, AUR spune că ar fi "ridicol" să vină cu una

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

După ce Guvernul Mureşan a eşuat în Parlament, Preşedintele Nicuşor Dan respinge cu tărie ideea anticipatelor, dar şi intrarea AUR la guvernare. Şeful statului spune că are mai multe nume de posibili premieri, dar desemnarea o va face luni, după o nouă rundă de consultări cu partidele. Nicuşor Dan le-a transmis liderilor politici să găsească până atunci o soluţie pentru formarea noii majorităţi. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat că după declarația Președintelui, ar fi "ridicol" ca partidul să meargă cu o propunere de premier, în timp ce Miahi Voicu, de la PNL a susținut că liberalii nu vor merge nici ei cu o propunere, deoarece "ar fi puțin ciudat să afirmăm luni că avem o majoritate, după ce miercuri nu am avut-o."

Mihai Voicu, întrebat cu ce propunere de premier merge PNL la consultările de la Cotroceni: "În acest moment, poziția noastră politică va fi exprimată după ce președintele va face o nouă desemnare pentru premier.

Inclusiv niște noi consultări nu sunt neapărat necesare. Pozițiile partidelor nu s-au schimbat. Sigur că ne vom prezenta dacă dorește Președintele Nicușor Dan.

Nu mergem luni cu o propunere de majoritate sau cu o propunere de premier. Ar fi puțin ciudat să afirmăm luni că avem o majoritate, după ce miercuri nu am avut-o.

Nu se va modifica decizia de a nu participa în guvern cu PSD. Este exclus. Nu vom face parte din guvernul PSD sau dintr-un guvern controlat de PSD.

La votul de învestitură, este o decizie pe care forurile partidelor o vor lua. Nimeni din PNL nu poate spune ce se va întâmpla după nominalizare, până la întrunirea forurilor statutare.

Și Bolojan a spus că nu va exprima o opinie înainte de a-și consulta colegii."

Diana Stoica, USR: "Nu avem acum altă propunere. Nu am avut alte discuții încă.

Nu am primit încă invitația oficială de a participa la consultări. Când vom avea invitația, vom vedea cu ce propunere vom merge, dacă va fi una pe care o vom face.

E clar că USR nu va vota un guvern PSD sau un guvern din care să facă parte membri PSD."

Florian Bodog, PSD, întrebat dacă încep negocierile cu AUR: "Nu e vorba de nicio negociere. Așteptăm decizia președintelui. Sunt foarte fericit că USR nu își dorește să voteze un guvern din care face parte PSD. PSD este alegerea primă a românilor.

Luni vom participa la consultări. Am început ședințele interne, avem discuții cu parlamentari de la toate partidele pentru a susține un guvern."

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu: "Dacă Sorin Grindeanu vrea să discute să o facă cu conducerea AUR, nu individual. Știam de aceste discuții, oamenii cu care discută vin și ne spun.

AUR a pus pe masă două opțiuni: ori facem parte din guvern, ori mergem la anticipate.

Președintele ne-a spus «fără AUR la guvernare». Ni se pare ridicol să propunem ceva, când ni s-a spus clar asta. Să vedem dacă ne cheamă la consultări."

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, miercuri seară, că „linia roșie” pentru ca PSD să intre în noul Guvern este ca AUR să nu ajungă la guvernare. El a subliniat, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Cehia, că prezența partidului „ar afecta relațiile cu partenerii noștri”.

Guvernul Siegfried Mureşan a picat la vot miercuri în plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi "pentru" învestitură şi 15 "împotrivă".

Nicușor Dan a anunțat deja, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate. Și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, l-a contrazice pe Simion și a lăsat deschisă posibilitatea unor negocieri cu PSD pentru formarea unui viitor guvern și spune că momentan șansele unei majorități cu social-democrații sunt „sub 20-25%” pentru că nu au fost chemați la negocieri.

USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.