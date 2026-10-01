Povestea pilotului Smit Machchhar, eroul din zborul FlyDubai. Cum a ajuns de la textile la aviație. Un podcast cu el a devenit viral

Pilotul înjunghiat miercuri în avionul Flydubai care zbura spre Israel a fost identificat drept căpitanul Smit Machchhar, cetățean indian. FOTO: Profimedia Images

Pentru căpitanul Smit Machchhar, pilotul înjunghiat miercuri în avionul FlyDubai care zbura spre Israel, aviația "nu a fost un vis din copilărie". Studiase industria textilă și managementul și voia să continue afacerea familiei, până când a participat la un seminar despre aviație. Avea peste 9.750 de ore de zbor și niciun avion pe care îl pilotase nu fusese nevoit să efectueze o aterizare de urgență. Un podcast despre viața lui a devenit viral imediat după ce identitatea sa a fost făcută publică, scrie BBC.

Căpitanul Machchhar a fost înjunghiat de copilot, iar avionul a fost nevoit să își schimbe ruta și să aterizeze în Arabia Saudită.

Pilotul, descris drept un "adevărat erou" de premierul israelian Benjamin Netanyahu, a fost transportat la un spital din Tabuk, oraș din nord-vestul Arabiei Saudite. Potrivit Ambasadei Indiei la Riad, starea sa este stabilă.

Într-un mesaj publicat pe X, Netanyahu a afirmat că Smit Machchhar "a salvat viețile a 174 de oameni" și a împiedicat producerea "unei catastrofe aeriene".

Cine este Smit Machchhar

Smit Machchhar a crescut în Mumbai, India, unde locuiesc și în prezent părinții săi. În 2008, a început cursurile la Mainland Air, o școală de aviație din Dunedin, Noua Zeelandă. Trei ani mai târziu, s-a angajat ca pilot comercial la compania aeriană indiană SpiceJet. Ulterior s-a mutat în Dubai, iar în 2022, după ce acumulase deja o experiență importantă ca pilot, s-a alăturat Flydubai.

Philip Kean, directorul general al Mainland Air, a declarat pentru BBC că și-l amintește pe Machchhar drept un om capabil să își păstreze calmul în situații de criză.

"L-am pregătit pentru aterizări forțate, nu pentru o asemenea situație, care este foarte, foarte rară", a spus Kean. "A trecut mult timp de atunci, dar îmi amintesc că era un om serios și cinstit."

Potrivit profilului său de LinkedIn, Machchhar are peste 9.750 de ore de zbor, dintre care mai mult de 6.400 în calitate de comandant al aeronavei.

Fostul său angajator, SpiceJet, a transmis un mesaj în care l-a numit pe Machchhar un "erou" care a salvat "nenumărate vieți".

Anul trecut, Smit Machchhar a povestit despre începuturile carierei sale în aviație și despre experiențele trăite ca pilot într-un podcast intitulat Bona-Fide Banter.

El spunea atunci că aviația "nu a fost niciodată un vis din copilărie". În jurul vârstei de 19 ani, începuse să studieze managementul în ingineria textilă și plănuia să continue afacerea familiei. A participat însă la un seminar despre aviație și, după cum povestea chiar el, atunci "l-a prins microbul" zborului.

Machchhar a vorbit și despre felul în care își privește profesia. Atunci când îmbracă uniforma de pilot, spunea el, devine foarte serios și se concentrează "100% asupra muncii". Spre deosebire de perioada în care era mai tânăr, ajunsese însă să acorde o importanță mai mare echilibrului dintre viața profesională și cea personală și timpului petrecut alături de familie.

"Acordați aceeași importanță și vieții personale. Vă va ajuta să zburați mai mult timp", recomanda el.

Pilotul a povestit și despre situațiile dificile cu care s-a confruntat în timpul zborurilor. Într-unul dintre cazuri, o pasageră a intrat prematur în travaliu, iar echipajul a lucrat împreună pentru ca bebelușul să se nască în siguranță.

"În ceea ce privește aviația, am avut norocul să mă formez alături de oameni care m-au ajutat să devin pilotul care sunt astăzi", spunea Machchhar, explicând că piloții mai experimentați l-au învățat cum să gestioneze situațiile stresante.

La momentul acelui interviu, Machchhar spunea că niciun avion pe care îl pilotase nu fusese nevoit să efectueze o aterizare de urgență. Se confruntase însă cu urgențe medicale și cu probleme tehnice minore care provocaseră întârzieri.

Despre întârzieri spunea că acestea "nu sunt problema mea. Atât timp cât coborâți din avion în siguranță, asta este ceea ce îmi doresc".

După ce identitatea sa a devenit publică, rețelele sociale din India s-au umplut de mesaje de apreciere pentru Smit Machchhar, numeroși utilizatori numindu-l "erou". Fragmente din podcastul în care pilotul vorbea despre cariera sa au devenit, de asemenea, virale.

Modi și Trump îl laudă pe Smit Machchhar

Premierul indian Narendra Modi a declarat că Machchhar „a dat dovadă de un curaj imens și de o hotărâre de neclintit de a proteja viețile celorlalți”, în ciuda faptului că fusese grav rănit.

"Curajul său a contribuit la salvarea a sute de vieți și la evitarea unei mari tragedii", a scris Modi într-un mesaj publicat pe X, adăugând că îi dorește pilotului o recuperare rapidă.

Ministrul indian de Externe, S. Jaishankar, a lăudat la rândul său "curajul extraordinar și remarcabila prezență de spirit" de care pilotul a dat dovadă "chiar și în fața unui pericol grav".

Președintele american Donald Trump a declarat, într-o discuție cu jurnaliștii la Casa Albă, că "pilotul era într-o stare foarte gravă", dar a reușit să deschidă ușa cockpitului în timpul atacului. "Este uimitor. Într-un fel, a fost un erou pentru că a deschis ușa. A reușit să se retragă și să deschidă ușa", a spus Trump.