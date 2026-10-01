Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11

Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai. FOTO: CNN

O tragedie aviatică a fost evitată miercuri, după ce pasagerii și membrii echipajului unui avion Flydubai care zbura spre Tel Aviv au intrat în cabina de pilotaj și au reușit să preia controlul aeronavei, scrie CNN. Potrivit autorităților israeliene, copilotul și-ar fi atacat colegul și ar fi încercat să preia controlul aeronavei, care a pierdut mii de metri altitudine în doar două minute, înainte de a ateriza de urgență în Arabia Saudită.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul și a încercat să "saboteze sistemele avionului". Aeronava a pierdut mii de metri altitudine în doar două minute, provocând panică la bord și obligând echipajul să efectueze o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

FOTO: CNN

Pilotul suspectat că a încercat să prăbușească avionul nu a fost încă identificat public. Celălalt pilot, Smit Machchhar, din India, a ripostat și "a reușit să prevină o tragedie precum cea din 11 septembrie", a declarat Netanyahu pentru CNN. "Ceea ce face diferența față de celelalte atacuri tragice este că, de această dată, oamenii buni au câștigat", a spus premierul israelian.

Un purtător de cuvânt al Flydubai a declarat că membrii echipajului aflați în serviciu au „securizat” aeronava și au aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, Arabia Saudită. Pasagerii au fost apoi urcați într-un alt avion pentru a reveni în Israel.

Suspectul a fost reținut și este interogat de autoritățile saudite, a mai spus Netanyahu. Rămân însă multe întrebări despre cum s-a desfășurat incidentul și ce l-ar fi determinat pe pilot să-și atace colegul.

Ce s-a întâmplat la bord

Zborul Flydubai FZ1073 a decolat din Dubai la ora 6:05 și s-a îndreptat spre vest, către Tel Aviv. Aproximativ două ore mai târziu, avionul a început să piardă rapid altitudine și și-a schimbat brusc direcția spre nord, potrivit datelor de urmărire a zborului. În mai puțin de două minute, aeronava a coborât aproximativ 5.300 de metri.

La ora 8:31, echipajul a transmis un apel de urgență. Câteva minute mai târziu, avionul a setat codul 7500, folosit la nivel internațional pentru a semnala o posibilă deturnare.

Pasagerii au povestit că la bord s-a instalat haos în timp ce avionul pierdea rapid altitudine.

"Am simțit că avionul cade pur și simplu și începe să se rotească puțin. Toată lumea țipa, iar copiii plângeau", a declarat pasagera Mika Bauman pentru CNN. "Eram sigură că voi muri", a spus ea.

Mai mulți pasageri au decis să intervină și au intrat în cabina de pilotaj pentru a-l opri pe atacator.

Yaniv Hayoun a povestit că l-a prins pe suspect de gât și l-a scos din cabină împreună cu alți pasageri. Apoi a preluat pentru scurt timp comenzile avionului pentru a ajuta la stabilizarea aeronavei.

Dr. Shota Musaev, un medic stomatolog aflat la bord, a declarat pentru CNN că l-a legat pe suspect cu fire de la căști și coliere de plastic. Apoi s-a ocupat de pilotul rănit. Chiar și după ce suspectul a fost imobilizat, pasagerii au rămas speriați.

"Sub noi era doar deșert. Ne temeam că vom fi duși într-o țară inamică sau că vom ateriza în mijlocul deșertului", a declarat Assaf Rajuan pentru CNN."Nu știam în cine să avem încredere."

Cum a aterizat avionul

Într-o altă întorsătură neașteptată, la bord se aflau și persoane care știau să piloteze un avion și care au reușit să aducă aeronava în siguranță la sol.

FOTO: CNN

Netanyahu și Flydubai au confirmat că piloți de rezervă aflați printre pasageri au preluat controlul aeronavei. Avionul a fost redirecționat către aeroportul din Tabuk, Arabia Saudită, unde a aterizat la ora 9:54.

David Soucie, analist CNN specializat în siguranța aviației, a spus că este destul de neobișnuit ca la bord să se afle piloți suplimentari aflați în serviciu, cu excepția situațiilor în care aceștia sunt transportați pentru a opera alte zboruri.

Ce s-a întâmplat cu piloții

O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale și verificată de CNN arată scene dramatice după atac. Pilotul rănit este întins pe podeaua avionului, cu fața parțial acoperită de o mască.

Bărbatul își ține abdomenul cu mâinile pline de sânge. Este conștient și pare să aibă dureri puternice. Mai mulți pasageri îl ajută și îi verifică starea.

Passengers are waiting in Saudi Arabia for a replacement aircraft. Some have blood-stained shirts.



Source: N12 https://t.co/kCMrWFO7FC pic.twitter.com/VnMBJfO0GX — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Lângă el se află celălalt pilot, păzit de mai mulți bărbați. Pasagerii îl acuză că ar fi fost atacatorul. Și acesta este rănit, iar cămașa albă îi este acoperită de sânge în zona abdomenului.

Pilotul înjunghiat a pierdut "o cantitate foarte mare de sânge" și a fost grav rănit, a declarat Musaev pentru CNN. "Avea tăieturi peste tot – la cap și la mâini. Mâinile îi erau aproape tăiate complet", a spus el.

Netanyahu l-a identificat pe pilotul rănit drept Smit Machchhar și l-a numit un „adevărat erou”, spunând că acesta a dat dovadă de „un curaj extraordinar” și a salvat viețile celor 174 de persoane aflate la bord. „Deși a fost înjunghiat și grav rănit, a ripostat, s-a apărat, a deschis ușa cabinei și le-a permis pasagerilor și echipajului să-l imobilizeze pe atacator, prevenind o catastrofă”, a scris Netanyahu pe X.

Atât comandantul, cât și copilotul au fost transportați la spital, potrivit autorității aeronautice din Arabia Saudită.

Cine este atacatorul

Identitatea pilotului care l-ar fi atacat pe Machchhar nu este încă cunoscută. Nu se cunosc nici motivul atacului și nici arma folosită.

Un oficial israelian a declarat că suspectul ar fi cetățean al Omanului. Omanul și Israelul nu au relații diplomatice oficiale, iar autoritățile nu au explicat deocamdată cum a putut pilotul omanez să primească autorizația de a zbura spre Israel.

Unde sunt pasagerii acum

Pasagerii, despre care Netanyahu a spus că erau "aproape toți" israelieni, au ajuns în Israel cu un alt avion Flydubai trimis în Arabia Saudită pentru a-i prelua, au declarat rudele acestora pentru CNN.

Una dintre principalele întrebări este de ce în echipaj se afla un pilot dintr-o țară cu care Israelul nu are relații diplomatice

La aeroportul Ben Gurion, familiile i-au așteptat cu emoție. Unele persoane au venit cu baloane pe care scria "Bine ați venit" și "Ce bine că v-ați întors acasă".

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

După aterizare, pasagerii au fost duși într-o "zonă specială de primire", unde au fost întâmpinați de echipe medicale și examinați, potrivit unui purtător de cuvânt al Autorității Aeroportuare din Israel.

Un pasager în vârstă de 50 de ani a fost transportat la spital cu o rană în partea superioară a corpului. El este în stare "ușoară", potrivit oficialului.

Mai mulți oficiali israelieni au lăudat curajul pasagerilor și al echipajului. Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că incidentul s-a încheiat printr-un "mare miracol" și că Israelul și Emiratele Arabe Unite vor investiga împreună incidentul.

Printre pasageri s-au aflat și patru cetățeni americani care au și cetățenie israeliană, potrivit a doi oficiali americani.

Cum va decurge ancheta

Autoritățile încearcă să afle exact ce s-a întâmplat la bord. Multe detalii rămân deocamdată neclare.

Mai multe instituții israeliene, inclusiv Shin Bet, Mossad, armata și Ministerul Transporturilor, participă la anchetă, a declarat un oficial israelian pentru CNN.

Una dintre principalele întrebări este de ce în echipaj se afla un pilot dintr-o țară cu care Israelul nu are relații diplomatice, a spus oficialul.

O anchetă va avea loc și în Arabia Saudită, unde suspectul se află în custodia autorităților. Nici Arabia Saudită nu are relații diplomatice oficiale cu Israelul.

Israelul are unele dintre cele mai stricte reguli de securitate aviatică din lume, după o lungă istorie de deturnări de avioane și atacuri asupra aeroporturilor. Pasagerii sunt verificați și intervievați înainte de plecare, trec prin mai multe controale ale pașapoartelor și bagajelor și, uneori, sunt supuși unui control corporal complet.

Companiile aeriene străine trebuie să primească aprobarea Centrului pentru Operațiuni de Securitate Aviatică din Israel înainte de a opera zboruri către sau dinspre țară.

Anchetatorii vor analiza mai întâi datele din înregistratorul de zbor și înregistratorul vocilor din cabina de pilotaj, a declarat pentru CNN Marco Chan, lector în operațiuni aviatice la Universitatea Kingston din Londra. Ei îi vor intervieva apoi pe membrii echipajului, pe piloții care nu se aflau în serviciu și pe pasageri. De asemenea, vor încerca să afle cum a fost deschisă ușa cabinei, cum a ajuns arma la bord și care era istoricul medical și profesional al pilotului.

Cum reacționează țările la incident?

Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, a discutat cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Cei doi au convenit să coopereze împotriva „elementelor extremiste” care amenință securitatea, a anunțat Ministerul israelian de Externe.

Între timp, Flydubai a suspendat temporar zborurile către și dinspre Israel, în timp ce ancheta continuă, a anunțat compania.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a discutat miercuri cu Netanyahu și a descris eforturile pasagerilor de a-l imobiliza pe atacator drept "cel mai incredibil lucru".

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat că este "profund îngrijorat" de incident, dar "se simte ușurat că avionul a aterizat în siguranță datorită acțiunilor celor aflați la bord".