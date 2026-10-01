Christine Lagarde, despre o posibilă candidatură la președinția Franței: "Nu ar fi deloc o idee bună"

Comentariile lui Lagarde par să pună capăt speculațiilor potrivit cărora ar putea părăsi mai devreme BCE pentru a candida la alegerile din 2027. FOTO: Hepta

Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că "nu ar fi deloc o idee bună" să candideze la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, potrivit rte.ie.

Ea a spus pentru publicația franceză La Croix că, dacă ar părăsi înainte de termen conducerea băncii în 2027, acest lucru s-ar întâmpla cu doar câteva luni mai devreme.

"Nu ar fi deloc o idee bună", a declarat Christine Lagarde, potrivit publicației. "În primul rând, este vorba despre vitalitate, energie și forță. Există, de asemenea, un inevitabil sentiment de sacrificiu asociat unui astfel de angajament. Iar eu am 70 de ani."

Comentariile lui Lagarde par să pună capăt speculațiilor potrivit cărora ar putea părăsi mai devreme BCE pentru a candida la cea mai înaltă funcție în stat în Franța anul viitor.

Isabel Schnabel, membră a Consiliului director al Băncii Centrale Europene, a demisionat săptămâna trecută pentru a prelua o funcție importantă la Fondul Monetar Internațional, declanșând o amplă reorganizare la conducerea celei mai puternice instituții financiare din Europa.

De asemenea, precizările vin în contextul în care Comitetul reprezentanților angajaților Băncii Centrale Europene a cerut conducerii instituției financiare să clarifice dacă președinta Christine Lagarde va pleca înainte de încheierea mandatului său.

Christine Lagarde, avertisment despre situația financiară din Franța

Lagarde a declarat că Franța se află în prezent într-o situație financiară precară.

"Când datoria se apropie de 120% din PIB, fără o traiectorie clară pentru a-i controla creșterea, aceasta este o problemă serioasă", a spus ea. "Este nevoie de o traiectorie credibilă pentru viitor, de o determinare colectivă și de reforme pentru a restabili încrederea."

Ea a spus că Franța trebuie să reducă birocrația, să aprofundeze reformele de pe piața muncii și să abordeze problema sistemului de pensii, care a fost pus sub presiune de creșterea speranței de viață.

Lagarde a avut o perspectivă mai optimistă în ceea ce privește soliditatea sistemului financiar european.

"Nu suntem nici în 2008, nici în 2011: sistemul financiar european este mult mai robust" a spus ea, menționând că țări precum Grecia, Portugalia și Irlanda, care "au trecut prin crize foarte dureroase, și-au pus finanțele publice în ordine...au revenit de atunci la o creștere economică adesea peste medie".