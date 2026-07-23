Christine Lagarde, șefa BCE, anunță că rămâne în funcție. Apăruseră zvonuri că vrea să candideze la președinția Franței în 2027

Au existat zvonuri că Lagarde ar vrea să plece din funcție până la sfârșitul anului. Foto: Getty Images

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, s-a angajat că va rămâne în funcție până la sfârșitul anului cel puțin, infirmând astfel orice zvon că intenționează să demisioneze pentru a putea participa în alegerile prezidențiale franceze de la anul, relatează Politico.

Totuși, Lagarde nu a exclus posibilitatea plecării din funcție înainte de expirarea oficială a mandatului său. Mandatul expiră în octombrie 2027, iar alegerile prezidențiale franceze au loc în aprilie-mai 2027.

„Nu îmi place deloc să fiu constrânsă să dau un răspuns categoric în asemenea situații”, le-a spus Lagarde jurnaliștilor, ca răspuns la întrebarea unui reporter. Acesta a întrebat direct dacă intenționează să rămână în funcție până la finalul mandatului.

„Nu o să mă vedeți înapoi înainte de 2027, OK?”, a spus Lagarde.

Ea a fost ministru în guvernele președinților Jacques Chirac și Nicolas Sarkozy. Declarațiile le-a făcut într-o conferință de presă, joi după-amiază, după ce BCE a luat decizia de a menține rata dobânzii la 2,25 la sută.

Președinta BCE a mai dat în trecut mesaje cu privire la rămânerea ei în funcție până la finalul mandatului, însă ele nu au fost mereu clare.

Joi, ea a repetat că nu intenționează să plece de la BCE în vremuri de turbulențe economice, repetând o metaforă pe care a mai folosit-o în această lună și argumentând că speculațiile despre viitorul ei nu sunt „importante în mod particular”.

„Când se văd nori la orizont, căpitanul rămâne mereu pe navă. Acest căpitan va rămâne pe navă”, a spus ea.

Lagarde a mai avertizat și cu privire la „reaprinderea conflictului” din Orient, care ar putea să crească și mai mult inflația.

„Riscurile în ce privește infliația sunt tot mai ridicate. Șocul în domeniul energiei s-ar putea intensifica și mai mult, iar efectele sale asupra prețurilor și salariilor ar putea fi mai puternice decât ne așteptăm”, a declarat ea.