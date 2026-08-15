Antena 3 CNN Externe Incendiu cumplit în Belgia: flăcările au ars 1.600 de hectare în 24 de ore, încep evacuările. Țara a cerut ajutor de urgență de la UE

Incendiu cumplit în Belgia: flăcările au ars 1.600 de hectare în 24 de ore, încep evacuările. Țara a cerut ajutor de urgență de la UE

A.O.
2 minute de citit Publicat la 23:39 15 Aug 2026 Modificat la 23:42 15 Aug 2026
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incendiu belgia
Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere şi două bombardiere cu apă. Foto: Profimedia Images

Cel mai grav incendiu din ultimii 30 de ani a izbucnit în Belgia, relatează Agerpres. În 24 de ore, flăcările au ars aproximativ 1.600 de hectare de vegetație, oamenii din zonele afectate au fost avertizați că trebuie să se pregătească să fie evacuați în orice moment. Belgia a solicitat ajutor de urgență de la Uniunea Europeană, care rămâne în alertă din cauza incendiilor devastatoare care au afectat mare parte din continent în această vară „infernală”.

Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere şi două bombardiere cu apă pentru a ajuta la eforturile de stingere a incendiului de vegetaţie din estul Belgiei, a anunţat comisarul european pentru pregătire şi gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, potrivit Reuters. 

De asemenea, au fost trimise elicoptere și avioane și din Cehia, Suedia și Olanda. 


Incendiul, cele mai grav înregistrat în Belgia în ultimele trei decenii, a distrus începând de vineri la prânz aproximativ 1.600 de hectare de vegetaţie în apropierea oraşului Baelen, aflat la circa 25 de kilometri de frontiera cu Germania.

Pompierii germani ajută la eforturile de stingere a focului încă de vineri seară, potrivit autorităţilor locale. Agenţia pentru protecţie civilă din Belgia a cerut ajutor din partea armatei.

Pompierii şi fermierii au reuşit să pompeze apă din lacurile din zonă pentru a stinge flăcările, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de transport şi infrastructură al regiunii belgiene Valonia.

Pregătiri pentru evacuări în masă

Comuna Sourbrodt, situată în estul Belgiei, era sâmbătă ameninţată cu evacuarea din cauza riscului reprezentat de fumul dens degajat de la incendiul de vegetaţie din zonă, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP.

„Există un risc major ca focul să ajungă la locuinţe, dar folosim toate mijloacele disponibile pentru a le proteja”, a afirmat un purtător de cuvânt al primăriei Sourbrodt, Nicolas Yernaux.

O tabără de vară pentru copii situată în apropiere a fost deja evacuată, a anunțări ministrul apărării belgian Theo Francken într-o postare pe X.

Al cincilea val de caniculă în Europa

Numeroase ţări europene, printre care Belgia, au fost lovite în această săptămână de al cincilea val de căldură din ultimele trei luni.

Capitala Belgiei, Bruxelles, a înregistrat vineri cea mai caldă zi a anului 2026, cu o temperatură de 35,9 grade Celsius, a anunţat Institutul regal de meteorologie (IRM), potrivit AFP.

În alte zone din ţară, mercurul termometrelor a urcat până la 37,4 grade Celsius pe parcursul zilei, a precizat David Dehenauw, meteorolog în cadrul IRM.

Potrivit calculelor AFP, în zone din Europa unde locuiesc cel puţin 150 de milioane de persoane urmau să fie vineri temperaturi de peste 35 de grade Celsius

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Etichete: Uniunea Europeană Belgia incendii incendiu de vegetatie

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