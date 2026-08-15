Rusia amenință SUA și Turcia înainte de o posibilă livrare de arme la Kiev. Zaharova: „Vor fi consecințe serioase. Să analizeze lucid”

Maria Zaharova spune că Turcia „nu poate și să medieze și să trimită arme Ucrainei”. Foto: Profimedia Images

Regimul de la Kremlin a contactat oficiali turci și americani pentru a le reproșa un viitor transfer de armament către Ucraina, spunând că acesta va „afecta grav” relațiile viitoare Rusia-SUA și Rusia-Turcia. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, citată de Kyiv Independent.

Declarațiile oficialei ruse vin la o săptămână după ce documente ale Congresului SUA au arătat că Turcia intenționează să reexporte către Ucraina un pachet important de arme fabricate în Statele Unite. Transportul include 70 de rachete cu rază lungă de acțiune Army Tactical Missile System (ATACMS), precum și alte echipamente militare.

Livrarea unor asemenea arme va provoca „prejudicii grave relațiilor noastre bilaterale cu SUA și Turcia ”, a spus Zaharova.

Trimiterea de arme Ucrainei „subminează” încercările SUA și Turciei de a acționa ca mediatori în războiul dintre Ucraina și Rusia, a transmis ministerul rus de externe.

„Încercările de a folosi o retorică favorabilă păcii și, în același timp, de a furniza arme Ucrainei erodează inevitabil încrederea reciprocă, mai ales în contextul asigurărilor repetate ale oficialilor turci că Turcia evită livrările de armament «letal» către Ucraina”, a spus Zaharova.

Turcia, ținta criticilor rușilor

Turcia, stat membru NATO, s-a prezentat drept un posibil mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina, menținând în același timp un parteneriat economic și politic strâns cu Rusia și furnizând arme Ucrainei.

Turcia s-a poziționat ca posibil mediator în război și a contribuit, în 2022, la punerea în aplicare a Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră, care permitea exportul maritim în siguranță al cerealelor și îngrășămintelor din Ucraina.

Tot în 2022, Turcia a contribuit la aplicarea Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră pentru exportul maritim în siguranță al cerealelor și îngrășămintelor din Ucraina. Țara a găzduit și negocieri trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia, însă discuțiile nu au dus la o încetare a focului sau la un acord mai amplu.

Rușii spun că Turcia și SUA trebuie să „evalueze lucid” situația

Donald Trump și-a început al doilea mandat promițând să pună capăt războiului din Ucraina, însă încercările sale de a media un acord de pace au intrat în impas din cauza războiului în desfășurare cu Iranul. După revenirea la Casa Albă, Trump a redus drastic sprijinul militar american pentru Ucraina, promovând o soluție diplomatică și doctrina sa „America First”.

În timpul administrației Trump, guvernul american a pus capăt finanțării de amploare pentru apărare și livrărilor de ajutor militar american către Ucraina, lăsând țara să se bazeze pe sprijinul altor parteneri pentru a obține sisteme de armament esențiale.

Potrivit documentelor Congresului, Turcia încearcă să renunțe la sisteme de armament mai vechi pe măsură ce trece la modele noi. Pe lângă cele 70 de rachete M39 ATACMS, pachetul destinat Ucrainei include 12 sisteme de lansare multiplă de rachete M270 (MLRS), peste 2.000 de muniții cu dispersie și 47.000 de proiectile pentru obuziere.

Zaharova a avertizat că asemenea arme vor provoca „prejudicii pe mai multe planuri”, atât țintelor din Rusia, cât și încrederii Kremlinului în SUA și Turcia. Ea a spus că ministerul a contactat SUA și Turcia pentru „clarificări” cu privire la viitoarea livrare.

„Nu este prea târziu pentru o evaluare lucidă a situației”, a spus ea.

Rusia a respins propunerea lui Zelenski pentru un armistițiu la Marea Neagră

Rusia a respins, vineri, ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susţinând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor „jumătăţi de măsuri” care „doar ar oferi un răgaz Ucrainei”. În ultimele săptămâni, atât Rusia cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial.

Atunci, tot Maria Zaharova, a acuzat Ucraina că a recurs la „acte neruşinate de terorism” contra navelor, fără a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

„Considerăm aceste atacuri drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali”, a susținut reprezentanta statului agresor.

„În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev (felul în care regimul dictatorial de la Kremlin se referă la guvernul ales democratic din Ucraina - n. red.)”, a adăugat reprezentanta regimului Putin.

Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc, Hakan Fidan, potrivit căreia Turcia le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat, joi, că Ucraina i-a transmis Rusiei, prin intermediul unei ţări terţe, oferta de a pune capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a spus că „nu este fezabilă” o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Ucrainei şi Rusiei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere.