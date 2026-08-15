El Nino ar putea schimba vremea la iarnă, inclusiv în Europa, după ce va intra într-un dans haotic cu vortexul polar

Munții Collserola din orașul Barcelona, după o ninsoare în 27 februarie 2023, în urma unui episod neobișnuit de frig și a unei furtuni în timpul nopții. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Fenomenul El Nino, mai puternic ca niciodată în vara anului 2026, ar putea intra într-un dans haotic cu un altă forță meteorologică: vortexul polar. Un vortex polar slab ar putea aduce vreme deosebit de rece în America de Nord, dar și în Europa. Meteorologii urmăresc cu atenție interacțiunea dintre cele două fenomene climatice, mai ales dacă El Nino se transformă într-un „Super” El Nino, așa cum se tem oamenii de știință, relatează USA Today.

Este încă vară și fenomenul El Nino încă își face simțită prezența provocând fenomene extreme la nivel mondial. Meteorologii și oamenii de știință deja au început să anticipeze ce consecințe va avea El Nino și la iarnă, mai ales după ce va interacționa cu o altă forță climatică, vortexul polar.

El Nino poate avea o serie de efecte asupra vremii de iarnă din Statele Unite, de exemplu, și nu numai. De regulă, fenomenul aduce condiții mai umede decât media în sudul țării și mai puțină zăpadă în zona Marilor Lacuri, în interiorul regiunii New England și în nord-vestul Pacificului. Însă efectele sale ar putea fi deosebit de pronunțate în acest an.

Fenomenul El Nino care se dezvoltă de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Pacific, este prognozat să fie „foarte puternic” și s-ar putea număra printre cele mai intense înregistrate în epoca modernă, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA).

Atunci când El Nino este mai puternic interacționează mai mult cu alte alte forțe climatice planetare puternice și să aducă surprize în ceea ce privește vremea de iarnă. În acest caz, meteorologii se uită cu îngrijorare la interacțiunea dintre El Nino și vortexul polar.

Ce este un vortex polar

Vortexul polar este un fenomen specific iernii, un ciclon de aer rece aflată la mare altitudine în atmosferă, care se rotește în mod normal deasupra Polului Nord și a Polului Sud, după cum sugerează și numele. Vortexurile de deasupra Arcticii și Antarcticii se formează toamna, când temperaturile încep să scadă.

Vortexul polar de deasupra Arcticii este legat de curentul jet. Ambele pot fi influențate de El Nino și pot provoca schimbări în tiparele meteorologice, a explicat Darryn Waugh, profesor de Științele Pământului și Planetare la Universitatea Johns Hopkins.

Cum se întâmplă acest lucru? Ei bine, El Nino provoacă schimbări în tiparele zonelor de presiune ridicată și scăzută din troposferă, cel mai de jos strat al atmosferei Pământului, unde se produc fenomenele meteorologice, a explicat Amy Butler, fiziciană la Laboratorul de Științe Chimice al NOAA.

Forța vortexului polar este vulnerabilă la marile creste și culoare depresionare care se formează în straturile inferioare ale atmosferei și influențează modul în care se deplasează curentul jet.

Atunci când vortexul este perturbat, acesta poate contribui la canalizarea unor mase de aer extrem de rece către estul Statelor Unite. Schimbările acestor tipare pot influența, de asemenea, precipitațiile.

De regulă, un vortex polar puternic reprezintă o veste bună pentru toți cei care urăesc iarna. La polul opus, un vortex polar slab înseamnă adesea că aerul rece poate coborî din zona arctică spre centrul și estul SUA.

Oamenii de știință nu înțeleg încă pe deplin relația dintre El Nino și vortexul polar, a declarat Judah Cohen, expert în vortexul polar la MIT.

Știința nu a stabilit încă cu certitudine modul în care interacționează aceste tipare, iar relațiile dintre ele nu sunt deosebit de puternice,.

El Nino tinde să slăbească vortexul în a doua parte și spre finalul iernii și poate crește probabilitatea unor episoade de încălzire bruscă în stratosferă, a declarat Butler.

Încălzirea bruscă are un efect care se propagă spre suprafața Pământului și poate dura câteva săptămâni. Aceste efecte amplifică influența asupra temperaturilor de la suprafață și a tiparelor meteorologice din SUA și Europa.

Cum va fi vremea la iarnă

Oamenii de știință nu pot spune cu exactitate, în acest moment, ce regiuni din Statele Unite ar putea fi influențate de interacțiunea dintre El Nino, vortexul polar, curentul jet sau alte tipare meteorologice din atmosferă.

Ceea ce știu cu certitudine este că El Nino tinde să provoace mai multe unde atmosferice care perturbă tiparele meteorologice normale și slăbesc vortexul polar.

Dacă vortexul polar rămâne puternic în această iarnă, aceasta va fi, în ansamblu, o iarnă blândă, indiferent de El Nino, cu posibila excepție a Coastei de Vest, a spus Cohen.

Însă dacă un vortex polar mai slab, influențat de El Nibo, este asociat cu o încălzire bruscă în stratosferă, Cohen spune că ar putea urma o repetare a unor evenimente precum vremea severă de iarnă din regiunea Mid-Atlantic în sezonul 2019-2020.

Efectul El Nino asupra vremii de iarnă este asociat și cu alte tipare globale care pot influența condițiile meteorologice regionale din SUA.

Oamenii de știință nu pot stabili cu exactitate ce regiuni ale țării ar putea avea parte de cele mai mici temperaturi sau unde va ninge cel mai mult.

Un alt aspect subliniat de oamenii de știință este că, dacă acest episod El Niño se dovedește într-adevăr a fi unul de intensitate istorică, efectele sale asupra atmosferei în ansamblu rămân o mare necunoscută, a declarat Ben Kirtman, decanul Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science de la Universitatea din Miami.

„Acesta este un El Nino suprapus peste un semnal destul de puternic al schimbărilor climatice. Nu înțelegem clar cum modifică acest lucru teleconexiunile, aceste relații. Este o întrebare la care știința încă încearcă să răspundă.”, a spus Kirtman.

Europa are un semnal mai slab și mai nesigur

Pentru Europa, efectele El Nino sunt mai greu de anticipat. Continentul nu este influențat direct de acest fenomen, așa cum se întâmplă în America de Nord.

Prognozele de iarnă indică, deocamdată, o tendință spre o zonă de presiune ridicată dinspre sudul Europei și presiune joasă spre nordul și nord-vestul continentului. Asta ar putea aduce episoade mai blânde în unele regiuni, dar modelele nu sunt încă perfect aliniate.

În unele scenarii, există posibilitatea ca mase de aer mai rece dinspre nord să pătrundă mai ales în vestul și nord-vestul Europei. Din acest motiv, Severe Weather Europe avertizează că tiparul european nu este încă „bătut în cuie”.