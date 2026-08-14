Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:30 14 Aug 2026 Modificat la 08:32 14 Aug 2026

Umbrelă pe o plajă de la mare, vara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 17 august - 14 septembrie. Potrivit specialiștilor, în toată această perioadă vom avea parte de temperaturi peste cele normale datei din calendar,

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi în general apropiate de cele normale, posibil ușor mai ridicate în zonele montane și în regiunile vestice.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.