"Rusia îngrașă prizonierii ucraineni înainte de schimb". Kremlinul, acuzat că ascunde condițiile reale de detenție

Kremlinul, acuzat că ascunde condițiile reale de detenție. sursa foto: Getty

Rusia are celule speciale unde prizonierii ucraineni sunt „hrăniți” și pregătiți pentru schimb, pentru a crea o „imagine” a respectării regulilor de încarcerare a prizonierilor de război, notează RBC, care îl citează pe șeful Centrului Comun pentru Coordonarea Căutării și Eliberării Prizonierilor de Război, Andri Pasternak.

"Toți cei implicați în negocierile de schimb știu că inamicul, știind la cine va renunța, inclusiv în privinţa civililor, îi aduce pe acești prizonieri la o formă normală prin procesul așa-numitei îngrășări”, a spus Pasternak, care a precizat că aceste informații provin de la soldaţii ucraineni eliberați, dar și de la civili.

"Acesta este, de asemenea, unul dintre elementele torturii - hărțuirea, când unii nu sunt hrăniți intenționat, în timp ce alții sunt îngrășați astfel încât să arate mai mult sau mai puțin normali”, a remarcat reprezentantul SBU.

El a adăugat că, la toate întâlnirile, echipa de negocieri subliniază inamicului că prizonierii ucraineni pe care îi luăm și prizonierii de război ruși pe care îi predă Ucraina sunt semnificativ diferiți.

"Ai noștri sunt toți foarte, foarte slabi. Prizonierii lor de război, pe care îi facem schimb, sunt cu toții foarte grași”, a adăugat Pasternak.

Potrivit acestuia, există un anumit program de hrănire, există instituții internaționale, CICR, ONU, care inspectează constant locurile de detenție și se asigură că Ucraina respectă dreptul internațional umanitar.

Putin a aprobat eliberarea unui fost pușcaș american

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți că omologul său rus, Vladimir Putin, a aprobat eliberarea fostului pușcaș marin american Robert Gilman din motive umanitare, după patru ani în care aceasta a fost reținut în Rusia.

Gilman se află într-o stare de sănătate precară și ar fi fost ținut într-o secție de psihiatrie a unui spital din Rusia. Trump a adăugat că Moscova nu a cerut un schimb de prizonieri și că Gilman urma să aterizeze la baza forțelor aeriene Andrews, lângă Washington, D.C., marți seara.

„Tocmai am vorbit cu el și a avut o singură cerere - un cheeseburger EXCELENT când aterizează. Mă voi ocupa de asta!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.