Șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov a fost reținut. Poliția: știa că are epilepsie și își oprise tratamentul

Momentul accidentului mortal din centrul Brașovului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. FOTO Colaj foto Antena 3 CNN

Bărbatul de 50 de ani care a lovit cu mașina trei pietoni, marți seara, în centrul Brașovului, iar doi dintre ei au murit, a fost reținut pentru 24 de ore. El va fi dus vineri în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă, a anunțat IPJ Brașov. Potrivit polițiștilor, din documentele medicale strânse în anchetă reiese că șoferul știa că suferă de epilepsie și că își întrerupsese tratamentul, deși cunoștea riscurile.

„Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialiști (…) arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică”, a declarat Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Acesta a spus că bărbatul urma un tratament „pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto”.

Întrebat despre boala de care suferea șoferul, Zontea a precizat că este vorba despre „o afecțiune cronică, care creează convulsii” și a confirmat că diagnosticul din actele medicale este epilepsia.

„În actele medicale pe care le avem la acest moment, rezultă acest diagnostic”, a spus el.

Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

„A fost reținut pentru 24 de ore”, a mai spus purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.